Bruco da spiaggia per disabili con motori elettrici

Un bruco da spiaggia per far vivere l’arenile anche ai disabili e a tutte le persone con difficoltà motorie. L’idea e la pratica arriva dai Paesi Bassi, ma c’è un pizzico d’Italia.

Il mare, anche d’inverno, si gusta, quindi, a pieni polmoni. Merito del marchio italo-olandese Bellmarine che ha fornito i due motori che permettono di godere dell’aria di mare senza gas di scarico e puzza dal motore.

A bordo del bruco con le sedie a rotelle

Dagli uffici di Transfluid, l’azienda italiana che ha acquistato il marchio di motori elettrici olandese, sottolineano l’unicità del veicolo cingolato: “Si tratta dell’unico veicolo elettrico da spiaggia per trasporto disabili nei Paesi Bassi“. Siamo nella spiaggia dis-Gravenzande, Comune di Westland nell’Olanda meridionale, dove la fondazione Avavieren utilizza il mezzo per far vivere il sito marino a persone con mobilità ridotta, da e verso la spiaggia durante tutto l’anno. A bordo del bruco da spiaggia ci stanno tre sedie a rotelle, senza può ospitare fino a 8 persone.

La propulsione del bruco è affidata ai motori elettrici Bellmarine

Bene la sostenibilità sociale che si sposa a quella ambientale. Per l’azionamento sono stati utilizzati due motori elettrici: una coppia di Drivemaster 7A Bellmarine. la potenza nominale di ciascuno è pari a 5 kW, l’intermettente a 7 mentre la batteria è da 48 V con rpm pari a 1500 giri. Ulteriori dati si leggono nella scheda tecnica qui sotto.

Oltre il beneficio ecologico la silenziosità del motore permette di sentire i suoni della natura e quindi un piccolo “viaggio” ad alta intensità emozionale. Il veicolo si manovra con due leve una per la velocità e l’altra per la direzione. Il display mostra lo stato dei 2 motori e la velocità, quella massima è circa 4km orari, con un’autonomia di 4/5 ore.

Escursione da due ore, anche in pieno inverno

Se capitate in zona l’escursione in spiaggia dura due ore, previa prenotazione, e ogni “corsa” prevede l’impiego di due autisti. Sono volontari della fondazione Avavieren. Quanto costa? Sono 50 euro con un massimo di 3 sedie a rotelle o 8 persone. Si può prenotare dal sito Internet dove si scoprono le tante attività ed ausili riservati alle persone diversamente abili e con difficoltà motorie. E soprattutto senza il gas di scarico dei motori inquinanti si respira sicuramente meglio. Tutta salute.

