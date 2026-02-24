Premium

Cosa stai cercando?

Redazione
il24 Febbraio 2026
2

Brucia un’auto ibrida e tutti a chiedersi: ma è elettrica?

1 min



Brucia un’auto ibrida nel vicentino e tutti a chiedersi: ma è elettrica? Severino, un lettore, ci segnala l’episodio, con una domanda. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it 

brucia un’auto ibridaBrucia un’auto ibrida, ma la gente ha paura dell’elettrico: ha ragione?

Sono a scrivervi perchè qualche giorno fa vicino casa mia, a Romano d’Ezzelino ( provincia di Vicenza) in via Dante Alighieri , un’auto nuova di appena 3 mesi di vita  BMW ibridaha preso fuoco. Partendo dal bagagliaio posteriore, senza cause particolari. L’ auto è poi bruciata completamente (foto in alto). Manco a dirsi la gente è accorsa subito,e tutti a chiedersi: “MA È ELETTRICA ??”. La gente ha paura dell’elettrico, ha ragione ? O come sempre la paura del nuovo fa 40 ? Grazie e complimenti per il lavoro informativo, sempre molto utile e sempre piu neccessario…”. Severino Dissegna

brucia un’auto ibridaEcco i dati che dimostrano il contrario

Risposta. Aggiungiamo un particolare a quanto riferito dal lettore: se l’auto fosse stata effettivamente elettrica, la notizia sarebbe stata ripresa con enfasi a livello nazionale. Non essendolo, la cronaca dell’incendio è rimasta confinata a un paio di siti locali, tra cui  VicenzaReport (qui). Per quanto riguarda i rischi legati alle varie motorizzazioni, ci sono ormai decine di studi a dimostrare che statisticamente  le auto elettriche sono le meno soggette a incendi. Uno, molto citato , è stato condotto dalla società americana AutoInsuranceEZe. Su 100.000 auto elettriche vendute, si sono verificati circa 25 incendi, mentre benzina e diesel hanno registrato poco meno di 1.530 incendi. La categoria più a rischio?  Quella delle  ibride, con circa 3.475 incendi, cifra motivata dal coesistere di due sistemi propulsivi complessi, benzina elettrico.
Redazione
il24 Febbraio 2026
Condividi
Visualizza commenti (2)
  1. Franco
    il 24 Febbraio 2026

    Penso che elettrica ibrida o a combustione, in caso di incendio soprattutto se auto nuove, lo shock sia notevole…..
    La chimica delle batterie con relative reazioni e difficoltà di spegnimento, non aiutano psicologicamente….

    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Articolo Precedente

Donut Lab/1 Il test VTT conferma: la batteria a stato solido si ricarica in 5 minuti

Articolo Successivo

Cina, nei grandi parcheggi la ricarica robotizzata arriva dal soffitto

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!