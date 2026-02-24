Brucia un’auto ibrida e tutti a chiedersi: ma è elettrica?

Brucia un’auto ibrida nel vicentino e tutti a chiedersi: ma è elettrica? Severino, un lettore, ci segnala l’episodio, con una domanda. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it
Brucia un’auto ibrida, ma la gente ha paura dell’elettrico: ha ragione?
“Sono a scrivervi perchè qualche giorno fa vicino casa mia, a Romano d’Ezzelino ( provincia di Vicenza) in via Dante Alighieri , un’auto nuova di appena 3 mesi di vita BMW ibridaha preso fuoco. Partendo dal bagagliaio posteriore, senza cause particolari. L’ auto è poi bruciata completamente (foto in alto). Manco a dirsi la gente è accorsa subito,e tutti a chiedersi: “MA È ELETTRICA ??”. La gente ha paura dell’elettrico, ha ragione ? O come sempre la paura del nuovo fa 40 ? Grazie e complimenti per il lavoro informativo, sempre molto utile e sempre piu neccessario…”. Severino Dissegna
Ecco i dati che dimostrano il contrario
Risposta. Aggiungiamo un particolare a quanto riferito dal lettore: se l’auto fosse stata effettivamente elettrica, la notizia sarebbe stata ripresa con enfasi a livello nazionale. Non essendolo, la cronaca dell’incendio è rimasta confinata a un paio di siti locali, tra cui VicenzaReport (qui). Per quanto riguarda i rischi legati alle varie motorizzazioni, ci sono ormai decine di studi a dimostrare che statisticamente le auto elettriche sono le meno soggette a incendi. Uno, molto citato , è stato condotto dalla società americana AutoInsuranceEZe. Su 100.000 auto elettriche vendute, si sono verificati circa 25 incendi, mentre benzina e diesel hanno registrato poco meno di 1.530 incendi. La categoria più a rischio? Quella delle ibride, con circa 3.475 incendi, cifra motivata dal coesistere di due sistemi propulsivi complessi, benzina elettrico.
Penso che elettrica ibrida o a combustione, in caso di incendio soprattutto se auto nuove, lo shock sia notevole…..
La chimica delle batterie con relative reazioni e difficoltà di spegnimento, non aiutano psicologicamente….
Aiuta psicologicamente sedere accanto a una potenziale bomba da 70 litri di benzina?