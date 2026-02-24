Brucia un’auto ibrida e tutti a chiedersi: ma è elettrica?







Brucia un’auto ibrida nel vicentino e tutti a chiedersi: ma è elettrica? Severino, un lettore, ci segnala l’episodio, con una domanda. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Brucia un’auto ibrida, ma la gente ha paura dell’elettrico: ha ragione?

“ Sono a scrivervi perchè qualche giorno fa vicino casa mia, a Romano d’Ezzelino ( provincia di Vicenza) in via Dante Alighieri , un’auto nuova di appena 3 mesi di vita BMW ibridaha preso fuoco. Partendo dal bagagliaio posteriore, senza cause particolari. L’ auto è poi bruciata completamente (foto in alto). Manco a dirsi la gente è accorsa subito,e tutti a chiedersi: “MA È ELETTRICA ??”. La gente ha paura dell’elettrico, ha ragione ? O come sempre la paura del nuovo fa 40 ? Grazie e complimenti per il lavoro informativo, sempre molto utile e sempre piu neccessario… ”. Severino Dissegna

Ecco i dati che dimostrano il contrario