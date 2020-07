Britishvolt con Pininfarina per la prima Gigafactory “green”

La sede è l’ex base RAF a Bro Tathan, Vale of Glamorgan, nel Galles del Sud . saranno prodotte internamente sia le celle cilindriche, sia i pacchi assemblati, destinati prevalentemente alle auto elettriche. Britishvol prevede di investire 1,5 miliardi di euro, creando 3.500 posti di lavoro. I lavori di costruzione inizieranno all’inizio del 2021 per commercializzare le prime batterie entro il 2023.

Britishvolt e il governo del Galles hanno firmato un protocollo d’intesa quattro giorni fa che prevede anche un contributo del governo britannico attraverso il Automotive Transformation Fund.

Obiettivo: un impianto a zero emissioni

Come ha affermato il fondatore e Ceo di Britishvolt Orral Nadjari, con lo sviluppo della mobilità elettrica la Gran Bretagna rischia di perdere circa 114 mila posti di lavoro, attualmente dedicati alla meccanica dei motori termici. «Vogliamo garantire che ciò non accada _ ha detto l’imprenditore _ e per questo è indispensabile che il Paese si doti di una produzione interna di batterie». La scelta della località, ha aggiunto, dipende dalla logistica, dalla disponibilità della manodopera e dell’eccellenza accademica nella ricerca e sviluppo delle batterie.

Anche l’erede di Morgan tra gli azionisti

«C’è abbondanza di talenti da aggiungere a quelli coltivati ​​in casa, che Britishvolt può sfruttare». Un mese fa è entrato fra gli azionisti di Britishvolt Charles Morgan, nipote del fondatore della Morgan Motor Company, prima casa auto britannica.

in un’intervista ha dichiarato che Covid e Brexit daranno slancio alle prospettive di Britishvolt perchè rendono indispensabile per l’industria automobilistica disporre di una catena di fornitori locali. Per ora si sa solo che il primo cliente di Britishvolt sarà Aston Martin che proprio nei pressi della nuova fabbrica di Bro Tathan sta realizzando un proprio stabilimento dedicato ai suoi futuri modelli elettrici a partire da Lagonda.

Con Pinifarina per progettare il sito

La partnership di Britishvolt con Pininfarina dovrà garantire che Gigafactory sia adatta allo scopo e sia al contempo un’elegante rappresentazione del futuro dell’industria automobilistica inglese.

Pininfarina è sempre stata all’avanguardia nella mobilità elettrica, sviluppando già nel 1978 il prototipo Ecos e la priorità di Britishvolt è collaborare con un’azienda che avesse esperienza in questo campo. Inoltre che potesse progettare una struttura in grado di armonizzarsi con l’ambiente circostante e che fosse al tempo stesso aperta e accogliente nei confronti dei residenti locali.