Brindisi, il no all’agrivoltaico diventa il festival della disinformazione

A Brindisi la bocciatura di un piccolo progetto agrivoltaico (poco più di 5 MW) diventa l’ennesima occasione per “buttarla in caciara“. La segnalazione viene da un affezionato lettore, Marco Scozzafava, che se la prende anche con l’edizione locale di La Repubblica. Per scriverci: info@vaielettrico.it.

“Mi sono imbattuto in un articolo nella sezione di Bari del quotidiano La Repubblica, così intitolato: «Il carciofo brindisino è salvo, salta l’impianto agrivoltaico: “Non è compatibile con il paesaggio”». Qui il link. Ho subito scritto una email alla redazione del giornale (pur sapendo che molto difficilmente sarà presa in considerazione) con le seguenti argomentazioni:

1) Ora per definizione un impianto agrivoltaico coesiste con le coltivazioni, quindi questo titolo fa passare l’idea che invece l’agrivoltaico sia in contrasto con le coltivazioni.

2) Il paesaggio in agricoltura non è mai un argomento generico e vago, secondo le ultime sentenze un diniego per problemi paesaggistici deve essere sempre ben giustificato nello specifico, e gli impianti agrivoltaici tranne rare eccezioni non sono soggetti a queste restrizioni (a differenza degli impianti fotovoltaici a terra).

Dunque questo articolo si configura come un generico attacco all’agrivoltaico, soprattutto in un periodo in cui l’Italia deve recuperare un ritardo colossale nello sviluppo delle energie rinnovabili e nella riduzione della dipendenza dal gas, con le conseguenti bollette record in Europa.

Il diniego del permesso va approfondito, ma non può essere utilizzato come pretesto per attacchi generici di questo tipo contro gli impianti agrivoltaici, che se ben progettati hanno innumerevoli vantaggi sia per le attività agricole che per le produzioni energetiche, come numerose ricerche e molte esperienze dirette confermano da anni.

Ed ora aggiungo: imbarazzante che si possa far passare l’idea che addirittura la “salvezza” di una specie agricola sia appesa al diniego di un progetto!! Questo mi fa pensare che siano stati recepiti, acriticamente, dalla redazione, gli slogan (antiscientifici!) utilizzati dai comitati locali per fare campagna mediatica di accrescimento dei consensi attorno al no!

Ma questa non è informazione, anzi il suo esatto contrario!!

Dalla redazione di un giornale serio e di diffusione nazionale ci si dovrebbe aspettare ben altro. Ma sarebbe bastato semplicemente riportare le opinioni delle due parti in contrapposizione, presentandole come tali, e non di certo sposare acriticamente le opinioni di una unica parte come se fosse una verità scientifica. È anche a causa di questa informazione distorta che l’Italia resta così indietro nella transizione energetica, a mio avviso. Anche un vostro parere sarebbe gradito„. Ing. Marco Scozzafava

Un no dai risvolti oscuri. Ma ha “imboccato” la stampa?

Risposta – Più che buttare la croce addosso ai colleghi baresi, quindi, richiameremmo l’attenzione su chi ha fornito le informazioni distorte e confuse. Istituzioni? Comitati NO Watt? Suggeritori “interessati”? Non possiamo saperlo. Certo la vicenda ha risvolti oscuri: si parla di un impianto agrivoltaico, ma poi Coldiretti attacca gli impianti a terra. Si parla di “aree idonee” dimenticando che l’agrivoltaico è soggetto a una disciplina a parte. Si cita un diniego “per motivi paesaggistici” senza specificare di quali beni si voglia salvaguardare l’integrità.

Abbiamo cercato sul web qualche documento ufficiale, ma quello che abbiamo trovato non è sufficiente ad esprimere un giudizio nel merito. La vicenda risale al 2021 con la presentazione del primo progetto e l’avvio dell’iter autorizzativo. Allora si parlava di fotovoltaico a terra, incompatibile con coltivazioni di pregio come Igp Carciofo Brindisino e con la Dop Terra d’Otranto e perciò respinto.

Poi il progetto fu modificato, trasformandolo in agrivoltaico. Nuova bocciatura, ricorso dei proponenti, e sentenza finale del Consiglio di Stato, giunta pochi giorni fa con motivazioni paesaggistiche. Del resto, nel frattempo nel Comune di Brindisi sono stati autorizzati e in parte realizzati numerosi altri parchi fotovoltaici. La pianta qui sotto lo mostra chiaramente.

L’affollamento è fuori discussione. Ma con gli elementi a nostra disposizione è impossibile esprimere un giudizio, senza ricadere nella stessa faciloneria che rimproveriamo agli autori dell’articolo di La Repubblica e di altre testate locali che se ne sono occupate, incorrendo nelle medesime imprecisioni.

Centenario (Lega) esonda: no all’agrivoltaico predatore

Ci sentiamo però di censurare la dichiarazione del Vicepresidente del Senato ed ex ministro dell’agricoltura, il leghista Gian Marco Centinaio, che ha commentato: «Questa ordinanza mette a tacere tutti coloro i quali hanno sostenuto finora l’interesse prevalente della transizione energetica rispetto alla produzione agricola. Non possiamo sacrificare l’autonomia alimentare, la protezione del suolo e i prodotti tradizionali delle nostre terre sull’altare di un’ideologia green esasperata e senza senso. Esistono tante superfici su cui poter installare pannelli solari, senza consumare altro suolo. Non si può scegliere la strada più semplice solo per avere una soluzione a portata di mano, a scapito dell’agricoltura».

Peggior servizio di questo alla scienza, al buon senso e alla verità è impossibile farlo