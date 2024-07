Brevetti e competenze “green”: l’Italia in fondo alle classifiche internazionali

Italia sempre più in ritardo a livello internazionale per numero di brevetti green legati alla transizione. Mancano anche le competenze, ormai richieste per il 75% dei nuovi lavori. Ci salviamo solo nel settore delle batterie, dove in Europa siamo secondi per crescita dopo la Germania.

Il nuovo rapporto dell’Istituto per la competitività (I-Com) dedicata al tema della “innovazione tecnologica” è ancora una volta negativo sull’Italia. E soprattutto non ne usciamo bene nel confronto internazionale.

L’Italia in ritardo sui brevetti green in un anno ne ha presentati il 6,6% in meno

Di innovativo ci sono poche tracce: secondo i dati del 2022, presentiamo poche domande di brevetti. E per di più in calo: significa che mancano investimenti in ricerca e sviluppo e siamo così costretti a dipendere dall’estero. L’Italia, con 197 brevetti in campo elettrico e 85 nella mobilità sostenibile, mostra una contrazione del 6,6% rispetto al 2021.

Sarà, con tutta probabilità, perché mancano le competenze, sempre più necessarie in chiave europea: secondo il report, le “competenze green sono richieste dal 75% dei lavori, ma solo uno studente su quattro possiede livelli basilari di conoscenze sulla sostenibilità ambientale.

Brevetti green, ci salviamo con le batterie: solo la Germania sta investendo di più

Se non altro l’Italia si salva nel settore delle batterie. Secondo I-Com, in un contesto europeo dove “il mercato del battery storage è cresciuto del 94% nel 2023, il Paese che sta investendo maggiormente nel settore è la Germania, che nel 2023 ha installato 5,9 GWh (+156,5%), seguita da Italia (+73,9%) e Regno Unito (+56,5%).

Inutile dire che la Cina è nettamente in testa anche nel numero di brevetti energetici presentati: 51mila su un totale mondiale di 117 (quasi la metà, in crescita del 13,5%). Recuperano il Giappone con +21,5% rispetto al 2021, la Germania con un +12,2%.

Venendo ai singoli settori, in ambito elettrico “l’attività innovativa continua ad essere polarizzata sulle tecnologie di accumulo con 61.828 unità di brevetti concessi a livello globale. Seguono ple nuove rinnovabili elettriche: solare fotovoltaico (20.826) ed eolico (11.283).

