Brera Cicli offre “Protezione Furto”: bici più sicure per tutto il 2026

Brera Cicli conferma anche per il 2026 la sua iniziativa “Protezione Furto”, una promozione che offre un anno di copertura contro i furti per chi acquista una nuova bici del marchio, abbinata a un lucchetto Trelock.

Ne abbiamo parlato diverse volte, la paura che ci rubino la bici spesso ci frena dall’acquistare una bici di qualità. E continuare a pedalare su bici scassate è il miglior deterrente per smettere di scegliere le due ruote.

Brera cicli da due anni ha cercato di interrompere il circolo vizioso offrendo un anno di copertura contro i furti per chi acquista una nuova bici del marchio e la abbina a un lucchetto Trelock.

Con una stima che va dalle 320mila alle 500mila bici rubate ogni anno in Italia, la paura di lasciare incustodito il proprio mezzo è fondata. Molti proprio per questo sono scoraggiati dal scegliere la bicicletta per i loro spostamenti quotidiani. La risposta di Brera Cicli, marchio del Gruppo Mandelli, vuole rassicurare i potenziali clienti e mettere al riparo (almeno per un anno) il loro investimento.

Come funziona “Protezione Furto”?

La promozione “Protezione Furto” è riservata a chi acquista una bici del catalogo Brera 2026 insieme a un lucchetto Trelock con livello di sicurezza pari o superiore a 7. La condizione è che l’acquisto venga effettuato presso un rivenditore italiano autorizzato (sono esclusi gli acquisti online). A quel punto, basta registrare l’acquisto sul sito breracicli.it per attivare la copertura.

In caso di furto, l’acquirente registrato potrà ricevere una nuova bicicletta dello stesso modello (o simile, in caso di esaurimento scorte), pagando solo la franchigia. Una tutela semplice da attivare, ma di grande valore per chi usa la bici ogni giorno.

Perché le bici non sono protette come auto e moto?

Le biciclette non sono immatricolate, non hanno una targa e non sono univocamente identificabili. Questo rende difficile monitorare il fenomeno dei furti, che spesso non viene nemmeno denunciato. “Siamo felici di offrire questa tutela ai clienti Brera – spiega Marco Biollo, CEO del Gruppo Mandelli – perché sappiamo quanto sia importante sentirsi sicuri nel lasciare la propria bici anche solo per pochi minuti.”