Brera Cicli, assicurazione furto compresa nel prezzo

Brera Cicli offre compresa nel prezzo di acquisto una sorta di assicurazione contro il furto. Se la vostra bici viene rubata la sostituiscono con una nuova a metà prezzo.

“Protezione Furto” è una promo offerta dal brand del gruppo Mandelli a tutti quelli che acquisteranno una bici o una eBike fino al 15 agosto. La protezione furto è gratuita e riguarda una grande selezione di modelli del catalogo 2023. E’ riservata a tutti quelli che insieme alla bici acquisteranno anche un lucchetto Trelock con indicatore di livello minimo di sicurezza pari a 3.

Come funziona?

Una volta comprata una bici nuova presso i rivenditori italiani autorizzati Brera Cicli (non on line), basterà andare sul sito breracicli.it entro sette giorni dall’acquisto e compilare il form “Attiva la protezione furto”. Per un anno, se la vostra bici verrà rubata, Brera ve ne darà una nuova dello stesso modello (o di un modello simile, in caso di esaurimento scorte). Troppo bello per essere vero? Un po’ sì, perché infatti va precisato che c’è anche una franchigia da pagare. La cifra varia da modello a modello, ma è di circa il 50% del valore d’acquisto della bici. Quindi riassumendo se vi rubano la bici potrete averne un’altra uguale pagandola solamente la metà. L’intero regolamento della promozione, con tutti i dettagli relativi alle franchigie e ai lucchetti, è disponibile su https://breracicli.it/PROTEZIONEFURTO.

Bella idea!

Un’iniziativa davvero lodevole che affronta di petto uno dei problemi che più disincentivano nel nostro Paese l’acquisto di biciclette di buona qualità. Se parliamo poi di eBike per la città, quello dei furti, è certamente tra i primi problemi da risolvere se si vuole favorire questo genere di mobilità a zero emissioni.

«Sappiamo – spiega Marco Biollo, amministratore delegato del Gruppo Mandelli – quanto siano frequenti i furti di biciclette. Quando si acquista una nuova bici, ci mette in ansia anche il solo pensiero di lasciarla incustodita per qualche minuto. Quindi, noi di BRERA siamo molto felici e orgogliosi di offrire quest’opportunità esclusiva ai nostri clienti».

