Bolzano all’Austria: “Sconti al Brennero per i camion elettrici”

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Bolzano non è Italia, sulla mobilità elettrica, come abbiamo scritto da poco (leggi). La conferma nei giorni scorsi quando il presidente altoatesino Kompatscher ha fatto questa proposta al suo omologo tirolese Anton Mattle: «Facilitiamo la circolazione delle merci sull’asse del Brennero puntando sulla mobilità elettrica». E la ricarica? Inaugurata la stazione Alpitronic da un megawatt.

Bolzano chiede uno sconto per i camion elettrici

La politica conta. Da un lato quella nazionale che rema contro, a dir poco pessima la gestione degli incentivi, dall’altro alcune regioni p province che lavorano bene. Senz’altro Bolzano dove il presidente altoatesino Arno Kompatscher ha proposto al suo omologo tirolese Anton Mattle: il passaggio notturno dei camion elettrici sul versante austriaco dell’Autobrennero con pedaggio agevolato.

Ai microfoni del TGR Bolzano il presidente Kompatscher si è rivolto al suo omologo tirolese: «Invito il Tirolo a darci una mano. Questi mezzi già oggi possono percorrere il corridoio del Brennero durante la notte ma andrebbe abbassato anche il pedaggio per favorire questa rotta di sostenibilità».

Non è messaggio solo mediatico: «Ne ho già parlato con il presidente Mattle e loro vogliono valutare e prendere in considerazione l’idea. Io lancio l’appello per dare un segnale importante».

E la ricarica? Inaugurata la stazione da un megawatt di Alpitronic vicino a Bolzano

Bene la proposta, ma la strada è percorribile? Esistono già camion elettrici con percorrenza oltre i 500 chilometri, nel nostro articolo cinque modelli, e si stanno inaugurando le prime colonnine dedicate ai camion (leggi) a iniziare dalla provincia autonoma di Bolzano.

L’appello di Arno Kompatscher è stato lanciato durante il taglio del nastro della colonnina da un megawatt per ricaricare i mezzi pesanti al parcheggio Firmian vicino all’uscita autostradale di Bolzano Sud.

Stazione sviluppata da Alpitronic, il suo amministratore delegato Philipp Senoner: «E’ solo la prima di una serie di stazioni che verranno installate sulle principali direttrici europee. La Ue prevede di mettere giù 6.000 punti di ricarica da un megawatt per poter gestire le tratte di trasporto merci lunghe».

Si devono ottimizzare i tempi. I camionisti possono ricaricare durante la pausa di 45 minuti che i conducenti devono fare dopo ogni quattro ore e mezza di guida. Si ricarica veloce e si è pronti a partire.

La Power Unit è composta da otto moduli con una potenza massima di 1 MW. Attualmente tre sono gli stalli disponibili, oltre al connettore classico CCS2 (Combined Charging System) con una potenza massima erogata fino a 600kW, vi è il nuovo da 1.000 kW MCS (Megawatt Charging System).

Con l’Austria è scontro sul traffico pesante

Tra Austria e Italia è forte lo scontro, con durissima battaglia legale che coinvolge anche la Commissione europea, sui divieti e limitazioni ai transiti di mezzi pesanti lungo il tratto austriaco dell’autostrada del Brennero.

L’Austria ribadisce, si è anche rivolta alla Corte europea, che i limiti alla circolazione dei Tir sono necessari per tutelare la salute dei cittadini e garantire la sicurezza stradale. Se la politica nazionale è poco creativa a Bolzano si è lanciata una proposta concreta: camion elettrici durante le ore notturne.

LEGGI anche “La transizione energetica è un buon affare, solo la politica non lo capisce” e guarda la VIDEO intervista a Michele Governatori

– Iscriviti alla Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico.it –