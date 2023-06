Breeze 20, 40mila euro per l’ultima barca elettrica di Rand Boats

Breeze 20 dei danesi di Rand Boats è l’ultimo della serie a batteria del cantiere di Picnic 18 (leggi). Scopriamo l’ultima arrivata del cantiere presente anche al Salone di Venezia.

Breeze 20 con i motori Torqeedo, autonomia e velocità

Naturalmente dimentichiamoci la planata con Breeze 20, una barca open da vivere con la famiglia e gli amici per una navigazione lenta, contemplativa e sociale. Lo scrivono anche dal cantiere: “Perfetta per fiumi, laghi, porti cittadini e canali“. Bene per esempio a Venezia dove viene offerta per scoprire la città dalla società Aqua.

Vediamo i dati tecnici più importanti. Lunghezza 5,99 metri, larghezza 2,1, peso da 591 kg. Ospita fino a 8 passeggeri.

Per quanto riguarda la motorizzazione si parla di Torqeedo con la possibilità di scegliere tra i fuoribordo Cruise 6.0 e Cruise 12 (leggi le caratteristiche), il primo con batteria da 10 kWh e il secondo da 15 kWh. Vediamo cosa l’azienda annuncia su capitolo velocità e autonomia: “Anche se il Breeze 20 elettrico non offre velocità di planata, sarai in grado di navigare fino a 20 ore con una batteria carica, con una velocità di crociera media di 4 nodi e una velocità massima di 10 nodi“.

Quanto costa? Da 39.900 a 53.900 euro

Il prezzo base è di 39.900. Con una motorizzazione Torqeedo Cruise 6.0 inclusa la batteria al litio da 10 kWh si arriva 44.900 euro. La seconda opzione con il Torqeedo Cruise 12 inclusa batteria al litio da 15 kWh arriva a 53.900 euro.

La barca è elegante, ben studiata come tutte le barche nordiche per assicurare una buona funzionalità (ampio spazio di stivaggio per tutte le attrezzature nautiche e gli effetti personali) e usabilità degli spazi per vivere il mare con famiglia e amici. Il frigorifero è integrato, schienale del pilota ribaltabile e un prendisole trasformabile a prua. Infine il bimini top nascosto e facile da utilizzare.

Breeze 20 è stato pensato per essere trasportabile su un rimorchio e quindi risponde alle esigenze di chi vuole andare in vacanza con la barca al seguito. Completata la rete di rivenditori europea da luglio sarà in vendita anche in Usa e Asia.

