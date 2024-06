“Il futuro elettrico non si può fermare”, firmato Federico Fubini

Davvero possiamo fermare il futuro? A questa domanda l’editorialista del Corriere della Sera Federico Fubini risponde di no. Nessuno si sorprenderebbe se la domanda fosse posta in termini generali. Sorprende invece che Fubini, in questo editoriale pubblicato nella newsletter del Corriere della Sera, Whatever it takes, si riferisca alle auto elettriche cinesi e alle barricate dell’Europa .

E allora un’ ovvietà diventa un’opinione “controcorrente”. Addirittura “rivoluzionaria” in Italia, dove la stragrande maggioranze dei media, la coalizione al governo al gran completo, e, ahimè, la maggior parte degli automobilisti si aggrappano alla speranza che la transizione elettrica sia un brutto sogno sul punto di svanire.

“Solo in Italia si racconta che è una moda passeggera già al tramonto”

Complimenti a Fubini, dunque, per il coraggio dimostrato prendendo una posizione opposta a quella del Gruppo Cairo al quale appartiene (vedi Corrado Formigli su La7 o Federico Rampini sia in video sia su carta).

E complimenti per il rigore con cui l’ha sostenuta. A partire dai numeri in premessa: «L’Italia – scrive – è il solo Paese avanzato che nel primo trimestre di quest’anno ha visto scendere del 20% la vendita di auto elettriche (mentre nel mondo sale in media del 25%)».

L’Italia che «vive nel culto dei suoi antichi modelli a combustione»; dove ancora «si mette in discussione ogni giorno che il futuro della mobilità sia elettrico». E dove «ci si racconta, cercando di autoconvincersi, che il fenomeno sia una moda che sta già passando».

Signori: non è Vaielettrico che lo scrive, ma il più autorevole giornale italiano.

La cultura della crescita che ci manca

Non vi toglieremo il piacere della lettura integrale, che raccomandiamo. Aggiungiamo soltanto che nel suo ragionamento Fubini prende le mosse da un dialogo con il professor Joel Mokyr, docente di economia e storia alla Northwestern University nell’Illinois nonché uno dei candidati al prossimo premio Nobel per l’economia, chiedendogli se esiste «una cultura della crescita».

Certo, risponde il professore: «La capacità di mettere in discussione le credenze accettate è la chiave dell’innovazione e dello sviluppo economico».

Una capacità che ebbero gli europei inventandosi la prima rivoluzione industriale, e che oggi hanno i cinesi abbracciando senza riserve la transizione elettrica.

