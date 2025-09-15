Botto in Tesla con beffa: pagare lo smaltimento batteria

Botto in Tesla con beffa finale; potrebbe dover pagare lo smaltimento della batteria. È successo in Svizzera, come racconta il sito ticinese Tio.ch .

Botto in Tesla: incidente in Svizzera con auto da rottamare

Disavventura economica per un conducente svizzero, uscito con solo qualche graffo da un incidente piuttosto serio, ma con la sua Tesla da rottamare. Con una sorpresa sgradita: la compagnia di assicurazione lo ha informato che il valore dell’auto verrà riscaricò, ma non lo smaltimento delle batterie. Con un costo che, secondo l’articolo, arriva a tre zeri, in franchi svizzeri. Come può essere successo? Il giornalista, Filippo Zanoli, ha intervistato alcuni esperti del settore, spiegando anzitutto che cosa significa “danno totale“. È una definizione che si usa quando “il veicolo ha riportato danni il cui costo di riparazione è superiore al valore dello stesso. In alcuni casi può anche significare che il danno è tale che qualsiasi intervento non può garantire una rimessa su strada sicura“. In questo caso l’indennizzo è ovviamente legato al tipo di copertura sottoscritto a zuo tempo con la polizza, salvo eventuali spese di procedura. E quel che resta dell’auto diventa di proprietà dell’assicurazione.

Se il danno è grave spetta al proprietario sostenere i costi