Botto con la Tesla, ma niente demolizione. In risposta al VIDEO in cui abbiamo raccontato il caso della Model 3 destinata al rottamatore dopo un incidente, sul nostro canale Youtube è arrivata un’altra testimonianza. Di segno diverso.

Botto con la Tesla: 35 mila euro di danni e cavo principale tagliato dai pompieri

“Non so se può essere utile, ma posso riportare l’esperienza che stiamo vivendo in famiglia con una Model 3 Performance incidentata. L’auto è attualmente in una officina autorizzata Tesla, hanno diagnosticato circa 35 mila euro di danni (muso schiacciato, ruota sinistra staccata, airbag esplosi, ecc). Con la Mini Kasko, l’Unipol era disposta a risarcire fino a 44 mila euro per un eventuale incidente. Per cui non sembrano esserci problemi per il ripristino della vettura essendo la cifra richiesta di livello inferiore, franchigia esclusa ovviamente. In aggiunta i Vigili del Fuoco hanno tranciato con le tronchesi il cavo principale che esce dalla batteria, che andrà ricostruito (quello forse non sarà coperto, vedremo). Non ci hanno prospettato alcun intervento di demolizione della vettura, nonostante il pesante danno di cui è stata protagonista. In officina hanno assicurato che, sostituendo tutti i pezzi danneggiati con altrettanti originali, l’auto tornerà come prima“. Mirco Lolli

Risposta. L’incidente a cui si fa riferimento nel racconto di Mirco è avvenuto nei pressi di Udine, “causato dal ghiaccio che al momento era presente sull’asfalto“. L’interessato ci fa sapere che attualmente la vettura è in un’officina in provincia di Bologna, in attesa di essere riparata. Sarebbe importante, e anche su questo contiamo sulle segnalazioni dei lettori, raccogliere nomi e indirizzi dei centri in grado di riparare le auto elettriche, Tesla e no, in caso di incidenti gravi. Non vorremmo che si avviassero a demolizione veicoli ancora in grado di ritornare in strada, solo perché non si trova chi è in grado di ripristinarli. Come sta capitando al lettore da cui è partita questa serie di articolo, con la sua Tesla Model Y (vedi anche il VIDEO qui sotto).