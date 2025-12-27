Bosch: ecco l’Intelligenza Artificiale nell’abitacolo del futuro

Bosch accelera sull’Intelligenza Artificiale applicata all’abitacolo. Al CES 2026 di Las Vegas il gruppo tedesco presenterà un nuovo cockpit basato sull’IA, pensato per rendere la guida più intuitiva, confortevole e sicura, anche sui veicoli già in circolazione.

La mossa strategica coinvolge partner chiave come Microsoft e NVIDIA e punta a trasformare l’abitacolo di un’auto elettrica in un vero assistente intelligente, capace di apprendere abitudini e contesto del guidatore.

Non si tratta solo di infotainment evoluto, ma di un cambio di paradigma che interessa direttamente anche il mercato europeo, dove l’auto elettrica e connessa sta diventando una piattaforma software su ruote.

Un “compagno digitale” di viaggio

Il cuore dell’annuncio è la nuova “piattaforma di estensione IA” di Bosch: un’unità di calcolo ad alte prestazioni che può essere integrata nei cockpit esistenti senza modificare l’hardware di base o l’architettura del veicolo. L’obiettivo dell’azienda è chiaro: portare funzionalità avanzate di Intelligenza Artificiale anche sulle auto già progettate, riducendo tempi e costi per i costruttori.

Secondo Markus Heyn, membro del board Bosch e presidente di Bosch Mobility, il cockpit AI-based “rende l’esperienza di guida più confortevole, intuitiva e sicura per tutti gli occupanti”.

Il sistema è in grado di riconoscere preferenze e situazioni. Ad esempio, una frase come “ho freddo” può attivare automaticamente il riscaldamento del sedile e regolare il clima, senza comandi manuali o menu complessi.

Con Microsoft l’auto come un ufficio mobile

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la collaborazione con Microsoft, che punta a trasformare l’auto in uno spazio di lavoro produttivo, senza compromettere la sicurezza. Integrando Microsoft Foundry e le applicazioni Microsoft 365, Bosch abilita un accesso continuo e contestuale a strumenti come Outlook e Teams.

Il sistema è progettato per interagire con i domini del veicolo. Ad esempio, un comando vocale per entrare in una riunione su Teams può attivare in automatico il cruise control adattivo, riducendo il carico cognitivo del conducente.

NVIDIA al centro della potenza di calcolo

Dal punto di vista tecnologico, la piattaforma Bosch si basa sul SoC “NVIDIA DRIVE AGX Orin“, con una potenza aggiuntiva compresa tra 150 e 200 TOPS. L’adozione dell’ecosistema NVIDIA CUDA facilita l’integrazione di modelli AI e agenti sviluppati direttamente dai costruttori.

Le suite software NVIDIA, incluso il framework NeMo e i modelli Nemotron, consentono funzioni avanzate come comprensione contestuale, ragionamento multi-step, interazioni vocali evolute e modelli visione-linguaggio (VLM). Applicazioni che vanno oltre il semplice comando vocale e aprono a una gestione più intelligente dei sensori e dell’interazione uomo-macchina.

Un mercato in crescita, anche in Europa

Bosch non nasconde l’ambizione industriale. Secondo le stime di diversi analisti, il mercato globale dei sistemi di infotainment AI-enabled potrebbe raggiungere 17 miliardi di euro entro il 2030. Il gruppo tedesco punta a superare i 2 miliardi di euro di vendite con soluzioni di questo tipo e a collocarsi tra i primi tre fornitori mondiali.

Per l’industria europea dell’auto, sotto pressione sul fronte dell’elettrificazione e della competitività software rispetto a Cina e Stati Uniti, il cockpit AI rappresenta un’area chiave di differenziazione, soprattutto in termini di sicurezza, aggiornabilità e rispetto delle normative.

L’IA come abilitatore della mobilità elettrica

Nel contesto della mobilità elettrica, l’AI in abitacolo non è solo una questione di comfort. Una gestione più intelligente dei percorsi, dei consumi e delle interazioni può contribuire a ridurre stress, distrazioni e inefficienze, elementi cruciali per favorire l’adozione dell’auto elettrica anche nei lunghi viaggi.

Il debutto al CES 2026 segna quindi un passaggio importante: l’auto elettrica del futuro non sarà solo alimentata a batteria, ma sempre più governata dal software. E il cockpit, da semplice interfaccia, diventa il centro nevralgico di questa trasformazione.