Bosch chiude la app Charge My EV

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Bosch chiude la app di ricarica Charge MyEV e giustifica la decisione con previsioni errate sulla crescita del mercato globale dell’auto elettrica.

Bosch chiude la app: “Mercato molto competitivo, con una crescita sotto le previsioni”

La fine dell’avventura del colosso tedesco nelle app di ricarica è stata comunicata ai clienti con un messaggio in cui si spiega che con il 31 marzo il servizio sarà disattivato. “Ci troviamo in un mercato altamente competitivo, molto al di sotto del livello di crescita che avevamo previsto“, ammette la Bosch. In effatti Charge My EV non è riuscita a ritagliarsi un suo spazio in un settore molto competitivo, con concorrenti molto aggressivi in termini di prezzi. A volte persino spregiudicati, nati nell’anbito di aziende molto più piccole e snelle. Morale della favola: il costo della ricarica con l’app della Bosch non era competitivo e Charge My EV era poco scaricata e ancor meno utilizzata. Chi ne possiede una è pregato ora di tagliarla e di smaltirla correttamente in un punto di raccolta per apparecchi elettrici. Oppure di spedirla in Germania a Plasticard, società specializzata nello smaltimento.

Era nata ad agosto 2024 con grandi ambizioni, poi…

E dire che la società tedesca era partita solo pochi mesi fa, ad agosto 2024, con grandi ambizioni: “L’obiettivo di Bosch è rendere le stazioni di ricarica ampiamente accessibili e porre fine al caos causato dalle diverse applicazioni di ricarica“, aveva spiegato Marco Zehe, presidente della divisione Electrified Motion di Bosch. Aggiungendo che, nsieme all’autonomia e ai costi, la ricarica è una delle maggiori preoccupazioni per chi guida elettrico. Bosch voleva ovviare a questa situazione con la sua piattaforma proprietaria, offrendo più di un milione di stazioni in 4 continenti. Una specie di passe-partout mondiale, che si è scontrato però con una realtà molto più complessa del previsto. Nel suo piccolo, un altro sintomo delle difficoltà che sta incontrando il made in Germany nell’affontare la transizione all’elettrico.