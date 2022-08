BorgWarner Iperion, hyperfast made in Lugo a prova di guasto

In Europa una colonnina di ricarica ogni quattro installate (il 25%), è inutilizzabile perché temporaneamente fuori servizio, in manutenzione o guasta. Il report, pubblicato un mese fa, spiega perché BorgWarner, colosso mondiale della componentistica auto con sede a Detroit, ha assegnato a una sua piccola controllata di Lugo (Ravenna) la missione globale di produrre un caricatore ultrarapido per veicoli elettrici a prova di guasto, che battesse tutti per affidabilità e costi.

E’ nato così Iperion 120, il primo caricatore hyperfast progettato e realizzato nello stabilimento romagnolo di BorgWarner. Iperion 120 è un caricatore DC modulare. Può alimentare una batteria auto a 120 kW, oppure due in contemporanea a 60 kW. Alcuni esemplari sono appena stati consegnati ai primi clienti. Entro l’anno ne entreranno in funzione a decine e a centinaia l’anno prossimo, quando andranno a regime le linee produttive oggi in fase di allestimento.

Da Lugo 5.000 caricatori all’anno per l’Europa

Ma la casa madre americana BorgWarner ha progetti ambiziosi per la controllata italiana: farne il polo dei fast charger per tutta Europa con una capacità produttiva di migliaia di caricatori Iperion all’anno entro il 2028. Iperion 120, infatti, è solo il primo di una gamma di modelli che presto vedrà debuttare un nuovo design e la salire la potenza massima di ricarica. Dovranno essere i più affidabili sul mercato: a prova di vandalismi, maldestri utilizzi, urti accidentali, stress elettrici o ambientali. Dovranno abbattere insomma quel desolante track record della concorrenza europea. Vedremo come.

La responsabilità di realizzare un cronoprogramma così impegnativo è stata affidata a un ingegnere meccanico cinquantenne, in BorgWarner dal ’99 con vari incarichi nella componentistica per motori endotermici, sia nella sede principale italiana, ad Arcore, sia all’estero (8 anni in Brasile). Si chiama Fabio Lupano, viene da Casale Monferrato, è a Lugo dal 2019 come Plant Manager e Amministratore Delegato.

Dai caricatori industriali agli hyperfast “indistruttibili”

Lo stabilimento romagnolo, ci racconta, entrò nell’orbita di BorgWarner nel 2017 come “effetto collaterale” dell’acquisizione del gruppo di elettronica ed elettromeccanica britannico Sevcon. Un anno prima Sevcon aveva acquisito la Bassi srl, piccola azienda di Lugo specializzata nei caricatori e negli inverter per usi industriali, principalmente muletti e veicoli elettrici di internal handling.

Per la multinazionale americana, storico fornitore dei colossi automotive a stelle e strisce con 50 mila dipendenti e 14 miliardi di dollari di fatturato, l’operazione Sevcon fu l’inizio della transizione dal termico all’elettrico.

La svolta elettrica di BorgWarner

Seguirono decine di acqusizioni, compresa quella da 3,3 miliardi di dollari dell’ex controllata GM Delphi Techonologies. E solo una settimana fa ha investito altri 185 milioni nella Rhombus Energy Solutions, società di San Diego che fornisce tecnologia di ricarica e conversione di potenza per veicoli elettrici, comprese le applicazioni V2G. BorgWarner punta così a consolidarsi tra i primi fornitori mondiali di componentistica automotive anche per i veicoli elettrici.

Rhombus sarà l’alter ego di Lugo sul mercato americano. «Completa la nostra attività di ricarica europea esistente» ha commentato Frédéric Lissalde, Presidente e CEO di BorgWarner.

«Ci scambieremo know how, esperienza e soluzioni _ dice ora Lupano _ pur con prodotti che resteranno distinti, ciascuno per rispondere alle richieste dei due mercati di riferimento».

Elettronica e software: missione affidabilità

Per l’Europa, come detto, il focus è l’affidabilità. «Qui a Lugo _ spiega Lupano _ attingiamo alla vasta esperienza maturata sul campo dalla Bassi con caricatori industriali da 60 e fino a 90 kW. Sappiamo che i componenti elettronici ad alta frequenza sono molto delicati. Sono sensibili alle intemperie, alle vibrazioni, agli choc termici ed elettromagnetici. Consentono di ridurre pesi e dimensioni, ma a costo di una fragilità che mal si concilia con installazioni ad uso pubblico come le colonnine di ricarica».

Per Iperion 120 il team guidato da Lupano ha optato invece per solidi e indistruttibili trasformatori e un’elettronica ridotta all’essenziale. Anche perchè, aggiunge il manager «siamo convinti che la crisi dei chip durerà per tutto il prossimo anno, come minimo».

Protocolli standard? Sì, ma ci sono i “dialetti”

Un secondo fattore di rischio è il protocollo di dialogo fra caricatore e veicolo. I protocolli sono standardizzati e pubblici. Ma, dice Lupano, «i nostri tecnici hanno scoperto che ogni brand auto ha il proprio “dialetto”. Magari riguarda soltanto lo 0,1% di scostamento dallo standard, sufficiente tuttavia a generare bug nel funzionamento del programma. Il nostro Iperion è testato con la gran parte dei veicoli elettrici attualmente sul mercato proprio per imparare a parlare nei loro “dialetti”».

Se BorgWarner manterrà le promesse, grazie al software e al hardware made in Lugo di Iperion 120, potremo archiviare la più classica delle ansie da ricarica: è se la colonnina non funziona?

