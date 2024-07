Bordate contro le elettriche: che ne pensate?

ordate contro le elettriche: due lettori ci segnalano altri due articoli che stroncano senza appello le auto a batterie. Che cosa c’è di vero? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Bordate contro le elettriche: ecco due articoli che le bocciano senza appello

“C ari amici di Vaielettrico vi segnalo questo articolo purtroppo farcito dei soliti concetti a sfavore delle auto elettriche. E di confronti scorretti in cui per le elettriche si inseriscono le emissioni della costruzione della batteria. Mentre per le combustione interna si trascurano costi e inquinamenti di estrazione, trasporto, raffinazione, distribuzione del petrolio e di tutte le tonnellate bruciate in atmosfera da ogni singolo veicolo. E poi tirano in ballo la “scarsa efficienza delle energie rinnovabili“, confrontata col nulla…Ovviamente era ben evidenziato da un sito che voi conoscete già: La Verità “ . Emanuele ari amici di Vaielettrico vi segnalopurtroppo farcito dei soliti concetti a sfavore delle auto elettriche. E diin cui per le elettriche si inseriscono le emissioni della costruzione della batteria. Mentre per le combustione interna si trascurano, trasporto, raffinazione, distribuzione del petrolio e di tutte le tonnellate bruciate in atmosfera da ogni singolo veicolo. E poi tirano in ballo la ““, confrontata col nulla…Ovviamente era ben evidenziato da un sito che voi conoscete già: La Verità

“Leggete questo report pubblicato da MSN. Hanno il coraggio di scrivere un sacco di esagerazioni. Potreste almeno controbattere e quella che dopo 10 mila chilometri si devono cambiare le gomme? È assurdo…“. Giuseppe

Se vai alla fonte e verifichi chi sono gli autori di questi articoli…

Risposta. Questi articoli sono veramente strepitosi. Il primo in particolare si basa sulle analisi di due personaggi, tali Leigh R. Goehring e Adam A. Rozencwajg. Ti aspetti di trovarti di fronte a eminenti studiosi di altrettanto importanti università. Ma poi vai a vedere i loro profili e scopri che si tratta di tutt’altro. Goehring, per esempio, è un soggetto che da decenni si occupa di investimenti in materie prime. Un abile speculatore che evidentemente sa far bene il suo mestiere, ma forse non è la persona più indicata per dirci quale tipo di transizione è più sostenibile. La foto che compare sul suo profilo non ci restituisce esattamente l’immagine di uno scienziato chino sui suoi libri e sulle sue ricerche 7 giorni su 7. Quanto all’articolo di MSN, siamo in presenza di un tal numero di sciocchezze da non meritare risposta. Tra queste, appunto, il sostenere che la manutenzione nelle auto elettriche è addirittura esosa, cosa normalmente falsa. Meglio non perdere tempo con articolo del genere e restare sui problemi vere delle EV, che ci sono e sono tutt’altri.

