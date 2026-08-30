Boom fotovoltaico in Africa: 100 mila nuovi pannelli solari al giorno







C’è un continente che sta installando pannelli solari a una velocità impressionante, e non è l’Europa. Con 17 GW installati nel 2026, il boom del fotovoltaico in Africa non è più una promessa; è già realtà.

Secondo i nuovi dati di Ember Energy, nel 2026 il continente ha installato 17 GW di nuova capacità solare, il 45% in più rispetto all’anno precedente. Ma il numero che forse rende meglio l’idea della trasformazione in corso è un altro: circa 100 mila pannelli solari installati ogni giorno nell’ultimo anno. E la cosa più interessante è che questa volta non stiamo semplicemente parlando di pannelli importati.

Prima arrivavano i pannelli. Ora vengono installati

Esattamente un anno fa il fenomeno aveva già fatto drizzare le antenne.Le esportazioni di pannelli solari cinesi verso l’Africa erano aumentate del 60% nei dodici mesi precedenti a giugno 2025. Il dubbio, però, era legittimo: quei pannelli erano davvero finiti sui tetti e nei campi fotovoltaici oppure stavano semplicemente accumulandosi nei magazzini?

Ora Ember ha potuto verificare che una quota consistente è stata effettivamente installata. Considerando Africa, Medio Oriente e America Latina, circa il 73% delle importazioni cinesi di pannelli risulta installato, con un ritardo medio di circa sei mesi tra l’arrivo delle apparecchiature e la loro installazione.

Insomma: il boom delle importazioni non era soltanto un gigantesco magazzino di pannelli cinesi. Era l’anticamera di una nuova capacità elettrica. E adesso quella capacità sta emergendo nei dati.

36 Paesi verso il record

Il fenomeno non è concentrato in una sola grande economia. Su 54 Paesi africani, ben 36 sono sulla strada per raggiungere nel 2026 il loro record di nuova capacità solare. E in 19 Paesi la crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente supera addirittura il 100%.

Alcuni numeri sono impressionanti:

Repubblica Democratica del Congo: +544%

Zimbabwe: +282%

Egitto: +176%

Zambia: +117%

Sierra Leone: +97%

Sono percentuali che in Europa sembrerebbero quasi impossibili per mercati già maturi. In Africa, invece, raccontano un’altra storia: quella di Paesi nei quali il fotovoltaico sta partendo da livelli relativamente bassi e può crescere molto rapidamente.

Il fotovoltaico dove la rete non arriva

C’è poi un dettaglio fondamentale per capire perché il solare può correre così velocemente in Africa. Il fotovoltaico può essere installato direttamente vicino al luogo in cui serve l’elettricità, sui tetti, nelle aziende, nelle comunità rurali e insieme a sistemi di accumulo senza necessariamente costruire prima una gigantesca rete elettrica e poi collegarvi milioni di nuovi utenti.

Ed è proprio qui che emerge uno degli aspetti più interessanti della ricerca di Ember: circa tre quarti della nuova capacità solare africana è distribuita, cioè installata in sistemi che possono essere difficili da intercettare nelle statistiche ufficiali. Il risultato è che il boom potrebbe essere persino più grande di quello che raccontano i numeri tradizionali.

Con i pannelli cinesi, l’Africa costruisce il suo sistema energetico

Il protagonista industriale di questa accelerazione è la Cina. Le fabbriche cinesi hanno una capacità produttiva enorme e i prezzi dei pannelli hanno reso il fotovoltaico accessibile a mercati che fino a pochi anni fa avevano un accesso molto limitato alla tecnologia. Ed è una dinamica che può cambiare rapidamente il sistema energetico di Paesi dove la domanda di energia è destinata a crescere per decenni.

Inoltre il Continente dispone di limitate risorse fossili e la stragrande maggioranza dei Paesi è costretta ad importare la totalità dei combustibili tradizionali necessari ad alimentare il proprio sistema energetico. Con l’impennata dei prezzi innescata dalle crisi geopolitiche, negli ultimi anni trovare un’alternativa più economica e più sicura a petrolio e gas è diventata per molti Stati africani l’unica possibilità di mantenere una traiettoria di sviluppo.

E qui entra in gioco anche l’auto elettrica

Se l’Africa riesce ad aumentare rapidamente la produzione di elettricità da fonte solare, crea anche le condizioni per una maggiore elettrificazione dell’economia, e in particolare dei trasporti. Non necessariamente partendo dalle automobili private, come è avvenuto in buona parte dell’Europa. In molti mercati africani il percorso sta partendo da moto elettriche, scooter, tricicli, autobus e veicoli commerciali, cioè mezzi utilizzati intensamente ogni giorno e per i quali il costo dell’energia può avere un peso importante.

La diffusione di fotovoltaico e batterie può inoltre rendere possibile la ricarica anche lontano dalle grandi reti urbane. Prima ancora di chiedersi quante auto elettriche circoleranno in Africa, quindi, bisogna guardare a quanta elettricità pulita sarà disponibile. E il dato del 2026 dice che la risposta sta cambiando molto velocemente.

L’Africa potrebbe saltare una fase

Questo è forse l’aspetto più interessante del fenomeno. L’Africa non deve necessariamente replicare il percorso energetico seguito dall’Europa con grandi centrali, grandi reti, combustibili fossili peri motori termici dei mezzi di trasporto e solo successivamente una massiccia diffusione delle rinnovabili. Con pannelli sempre più economici, batterie e sistemi distribuiti può saltare alcune fasi dello sviluppo tradizionale.

Del resto questo è già successo almeno in un altro settore: quello della telefonia. Dove non esisteva una rete capillare di telefonia fissa, si è poassati direttamente alla telefonia mobile. Ora potrebbe accadere qualcosa di simile con l’energia.