Boom di vendite VW nell’elettrico: nel primo semestre le consegne del gruppo tedesco sono aumentate del 47%, a quota 465.500. Un trend destinato a durare, dato che gli ordini crescono del 60%.

Boom di vendite VW: +47% a quota 465 mila

In una prima metà dell’anno difficile per grandi competitor come Tesla (-13% nell’ultimo trimestre) e Mercedes (-24% nello stesso periodo), il gruppo Volkswagen inanella risultati molto positivi. Confermando di avere ormai trovato la quadra in un settore come quello dell’elettrico in cui aveva stentato per diversi anni. L’inseguimento a Tesla continua, ma ora la distanza dal marchio di Elon Musk non è più abissale come in passato. Tesla nello stesso periodo ha venuto 720.803 vetture ed è in trend negativo, con una gamma molto ristretta. Mentre VW Group sembra avere il vento in poppa (+60% gli ordini nell’elettrico) e contimua a presentare nuovi modelli. La crescita del gruppo tedesco è stata particolarmente marcata in Europa, dove si è sfiorato il +90%. Un veicolo su cinque, tra quelli consegnati in Europa occidentale, è ora puramente elettrico. E in forte crescita sono anche le vendite di ibride plug-in, aumentate del 41% a quota 192.300, grazie a un’autonomia in elettrico sempre più convincente, oltre i 100 km.

La Macan spinge le vendite elettriche di Porsche

Molto bene anche le vendite di elettriche del marchio Porsche, che fa parte di Volkswagen Group. In un quadro di immatricolazioni complessive in calo nel primo semestre (-6%), le vendite di elettriche sono state trainate dal successo della Macan, con 25.900 immatricolazioni. Significativo che la versione EV del Suv Porsche sia risultata più venduta della versione termica (25.900 contro 19.250, ovvero 57% contro 43% del totale). Con due soli modelli (oltre alla Macan c’è la Taycan, nelle varie versioni), la marca di Stoccarda vende in elettrico il 23,5% del totale, contro una quota di ibride plug-in del 12,6%. In totale, quindi, le auto ricaricabili con la spina coprono già il 36,1% del totale, quota destinata ad aumentare ulteriormente con tutte le novità in arrivo. Tra gli altri modelli elettrici del gruppo si segnala l’ottima perdomance della nuova Skoda Elroq, con 34.300 unità vendute nella prima metà dell’anno.

