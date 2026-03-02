





Boom di vendite Leapmotor T03 in Italia: ne sono state immatricolate 4.448 in febbraio, trascinando l’intero mercato dell’elettrico.

Boom di vendite Leapmotor: oltre 4.700 consegne in febbraio

12.483 immatricolazioni (+80,5% rispetto allo stesso mese del 2025). La quota di mercato dell’elettrico raggiunge quindi il 7,9%, che si confronta con il 5% registrato nel febbraio 2025. A trascinare questa crescita non è più Tesla: sono le vetture piccole, quasi tutte made in Cina. Dietro alla T03 si piazzano infatti la BYD Dolphin Surf (699 pezzi venduti), la Citroen e-C3 (699) e la Dacia Spring (452). Numeri, come si vede, a distanza siderale dalla T03. 4.778 auto consegnate in un mese sono un nuovo record per il mercato italiano. Un successo clamoroso trascinato dal prezzo ( si parte da 15.900 euro), dalla coda degli incentivi e anche dal fatto che il Sud sembra aver scoperto l’elettrico. Fatto sta che la cinesina importata da Stellantis si è piazzata anche al 4° posto assoluto tra tutte le auto più vendute in Italia. Dietro solo alla Pandina, alla Jeep Avenger e alla Grande Panda. Trascinando tutto il mercato dellauto elettrica, conimmatricolazioni (+80,5% rispetto allo stesso mese del 2025). La quota di mercato dell’elettrico raggiunge quindi il, che si confronta con ilregistrato nel febbraio 2025. A trascinare questa crescita non è più Tesla: sono le vetture piccole, quasi tutte made in Cina. Dietro alla T03 si piazzano infatti la BYD Dolphin Surf (699 pezzi venduti), la Citroen e-C3 (699) e la Dacia Spring (452). Numeri, come si vede, a distanza siderale dalla T03.

Gli incentivi spingono gli acquisti nel Mezzogiorno

A fine febbraio il parco circolante elettrico ha raggiunto in Italia quota 381.422 auto. Ancora molto modesto. A livello europeo, gli ultimi dati disponibili indicano che a gennaio 2026 la quota di mercato delle auto elettriche ha raggiunto il 28,3% in Francia, il 22,1% in Germania e il 20,6% nel Regno Unito. “La lettura dei dati restituisce uno scenario in chiaroscuro”, commenta il presidente di Motus-E, Fabio Pressi. “Da un lato il ritardo dell’Italia nella diffusione dei veicoli elettrici resta estremamente preoccupante. Specialmente in vista dell’esaurimento della spinta degli incentivi. Dall’altro emergono spunti incoraggianti che meritano un approfondimento”.In particolare, spiega Pressi, “sostenuto dagli incentivi e dalla crescente offerta di modelli, sta finalmente decollando il mercato delle auto elettriche mass market. Decisivo in un Paese come il nostro, dominato dai segmenti A e B”. In evidenza le immatricolazioni elettriche nel Mezzogiorno, che, supportate dalle consegne delle auto acquistate con l’ultima tornata di bonus, si sono attestate al 37,9% del totale nazionale. Superando il Centro (21,4%) e a un soffio dal Nord (40,8%).