Boom di vendite EV in giugno, ma…

Boom di vendite in giugno, ma il risultato è condizionato delle vendite con il maxi-incentivo 2024, bruciato in poche ore. La quota di mercato EV sale all’8%.

Boom di vendite: 13.415 auto vendute col maxi-bonus

In un solo mese sono state consegnate 13.415 auto elettriche, un record per l’Italia. Ma il grosso di queste immatricolazioni è stato realizzato il 3 giugno in poche ore, smaltendo ordini che avevano iniziato ad accumularsi da inizio anno. Cioè da quanto il ministro Adolfo Urso aveva annunciato l’importo degli incentivi 2024, incredibilmente generosi. A fare la parte del leone è ancora una volta Tesla, nonostante le proteste dei tanti clienti a cui il marchio di Elon Musk non è riuscito ad assicurare il bonus. Con la Model 3 che ha doppiato la Model Y, immatricolando 3.282 vetture contro 1.699. Un risultato che vale anche il sorpasso nel totale delle vendite del primo semestre, con M3 a 5.344 e MY a 4.659. La concorrenza è piuttosto distante: sul podio di giugno c’è la Dacia Spring, che però non arriva a mille auto vendute (878, per la precisione).

Tesla fa la parte del leone e si mangia buona parte degli incentivi

Nella top ten di giugno figurano anche Twingo (753 auto vendute), Avenger (668), MG4 (587), 500e (577), Smart (575), EX30 (498) e Q4 (376). Mancano all’appello grandi marchi come Volkswagen, Peugeot e Citroen.È presto comunque per tirare le somme degli incentivi: c’è ancora tempo per consegnare le auto ordinate il 3 giugno con il maxi-bonus e solo dopo l’estate avremo un bilancio definitivo. Che cosa accadrà ora? Gli addetti ai lavori chiedono in coro di rifinanziare gli incentivi. Secondo Gian Primo Quagliano (Centro Studi Promotor) “sarebbe opportuno dirottare gli stanziamenti residui per le auto ibride e tradizionali con emissioni di CO2 contenute, che non risultano oggi particolarmente graditi, per rifinanziare gli incentivi per le auto elettriche. Soluzione opportuna anche per ridare fiato al mercato dell’auto nel complesso che ha ancora molto terreno da recuperare per ritornare ai livelli ante-pandemia“.

Auto elettrica e colonnine: quello che tanti non hanno ancora capito…Il NUOVO VIDEO di Paolo Mariano

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico