Boom di rinnovabili nel mondo, in Italia…

Boom di rinnovabili nel mondo, con previsioni ancora più rosee per i prossimi 5 anni. L’Italia? È in controtendenza, rinnovabili solo al 28%, boom del carbone…

Boom di rinnovabili: la IEA rialza del 30% le previsioni, con sorpasso sul carbone

La crisi energetica globale, innescata dall’invasione russa in Ucraina, ha determinato uno slancio senza precedenti per le rinnovabili. Con una capacità totale mondiale destinata quasi a raddoppiare nei prossimi 5 anni. E ad arrivare al tanto atteso sorpasso sul carbone come principale fonte di generazione di elettricità. Contribuendo così a mantenere viva la possibilità di limitare riscaldamento globale a 1,5 C. La IEA, Agenzia internazionale per l’Energia, pubblica il nuovo rapporto Renewables 2022, secondo cui il mondo è destinato ad aggiungere tanta energia rinnovabile nei prossimi 5 anni quanta ne ha avuta negli ultimi 20. L’espansione della capacità nei prossimi sarà molto più veloce di quello che ci si aspettava solo un anno fa. Nel 2022-2027 si vedono le rinnovabili in crescita di quasi 2400 GW nella previsione principale, osserva la IEA, pari all’intero installato di capacità della Cina oggi. È un’accelerazione dell’85% rispetto ai 5 precedenti anni, e quasi il 30% in più rispetto a quanto previsto nel rapporto 2021: la più grande revisione al rialzo di sempre.

L’Italia in controtendenza: rinnovabili in stallo, il carbone a +56%

E l’Italia? Come va al solito va controcorrente, con un governo che ha stretto ulteriormente le maglie sulle nuove installazioni. Vittorio Sgarbi, sotto-segretario alla Cultura, è un nemico giurato delle Rinnovabili, accusate di deturpare il paesaggio. E si sta battendo per bloccare i nuovi progetti, subendo già diverse contestazioni. Tra queste figurano da ultimo le proteste degli armatori, sul piede di guerra per il blocco dell’eolico off-shore. Mentre sulla terra ferma sono le Sovrintendenze a fare muro, mettendo in stand by tantissime richieste. L’ultimo caso è l’Autostazione di Bologna, con la richiesta di installare i pannelli fotovoltaici sulle pensiline, raggiungendo così l’autosufficienza energetica. Installazione nell’area più defilata dell’area, richiesta non da uno speculatore, ma da una società controllata dal Comune e giudicata non impattante dai media locali. E così, mentre la produzione da rinnovabili si moltiplica ovunque, la copertura in Italia resta inchiodata a un misero 28% di copertura della domanda. In compenso, segnala Terna, “la produzione a carbone è cresciuta del 56,6%“. Povera Italia…