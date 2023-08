Boom di rinnovabili: nel 2026 i prezzi elettrici colleranno

Con il boom di allacciamenti di impianti di generazione da fonti rinnovabili assisteremo a un crollo dei prezzi dell’energia elettrica. Accadrà nel 2026, secondo un report di due analisti di S&P Global Ratings, Emmanuel Dubois-Pelerin e Massimo Schiavo, ripreso dalla rete media europea EURACTIV con base nei Paesi Bassi.

Emmanuel Dubois-Pelerin è responsabile del settore Utilities EMEA presso S&P Global Ratings. Massimo Schiavo è direttore e analista capo per le utilities EMEA sempre presso S&P Global Ratings.

Meno nucleare e fossili, rinnovabili al 55% nel 2030

Il report prevede che i prezzi energetici rimarranno elevati, attorno ai 100 euro per MWh, per i prossimi due anni, scontando ancora gli effetti della crisi del gas iniziata nel 2022. Ma proprio a seguito della crisi i cinque principali Paesi europei, tra cui l’Italia, hanno messo in atto una profonda trasformazione dei rispettivi sistemi energetici che produrrà i suoi effetti nel 2026. Secondo Dubois-Pelerin e Schiavo nei prossimi due anni il mercato dovrà metabilizzare i costi della progressiva eliminazione delle centrali a carbone e la chiusura di impianti nucleari in tutta Europa. Poi arriveranno gli effetti calmieranti di «un notevole aumento della produzione rinnovabile».

Il boom di delle fonti rinnovabili, guidato dalla crescita annuale in doppia cifra di eolico e fotovoltaico, supererà a quel punto la domanda «diluendo l’influenza del gas naturale ad alto costo». Dal 2021 al 2030, la capacità eolica e solare dovrebbe triplicare, rispettivamente a circa 780 GW e 370 GW, aggiungendo un totale di circa 730 TWh di generazione.

Tanto che la quota di combustibili fossili nel mix energetico E5 scenderà probabilmente a circa il 10% nel 2030 dal 33% attuale. Il contributo del nucleare al mix energetico scenderà a circa il 20% entro il 2030, rispetto al 30% del 2021, poiché le chiusure degli impianti superano il ritmo di messa in servizio. Il contributo dell’energia eolica e solare al mix di produzione di energia E5 aumenterà invece fino a circa il 55% entro il 2030, rispetto al 20% nel 2021.

Boom rinnovabili, prezzi del MWh giù del 30-60%

A seguito di tutto ciò S&P Global Commodity Insights stima un calo del 30-60% dei prezzi del carico di base in Germania, Francia, Italia, Spagna e Regno Unito (E5) nel corso dei cinque anni fino al 2030, con un prezzo a cavallo di 35-50 €/MWh.

Ma non esclude per l’Italia prezzi leggermente più elevati, visto il ritmo più lento delle nuove installazioni rinnovabili e la dipendenza più accentuata dal gas naturale. Nel secuente grafico le proiezioni sui prezzi del baseload in Europa.

La transizione avverrà comunque in modo tumultuoso e anche con effetti destabilizzanti sul sistema. In particolare avremo forti sbalzi dei prezzi cosiddetti intraday. In altre parole in alcuni momenti del giorno, quando sarà al massimo la produzione di energia fotovoltaica ed eolica, l’offerta di energia supererà di gran lunga la domanda e la capacità di assorbirla del mercato. Assiteremo così al fenomeno della “cannibalizzazione fra le energie rinnovabili“. Secondo le previsioni di S&P Global Commodity Insights, entro il 2035 la percentuale di prezzi intraday dell’energia elettrica inferiori a 10 €/MWh dovrebbe aumentare fino a superare il 50%, rispetto a meno del 5% attuale.

Sfide complesse per sfruttarne i vantaggi

Tutto questo comporterà sfide complesse per gli operatori energetici. Dovranno affrontare «colli di bottiglia in termini di autorizzazioni, logistica di installazione e connessione tempestiva alla rete». Inoltre nel Nord Europa prevarrà l’eolico nel mix energetico e nel Sud Europa il fotovoltaico. Per ottimizzarne lo sfruttamento sarà necessario potenziare l’interconnessione delle reti. E inoltre «bilanciare gli investimenti nella transizione energetica, ad esempio nello stoccaggio delle batterie». Infine moltiplicare gli sforzi per gestire la domanda, indirizzandola verso la flessibilità .

– Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico –