Boom delle rinnovabili nell’anno Covid: superate le fonti fossili

Boom delle fonti rinnovabili nell’anno del Covid. Nel 2020 le energie rinnovabili hanno superato per la prima volta i combustibili fossili come principale fonte di elettricità dell’UE. Hanno generato il 38% dell’elettricità europea, superando la quota del 37% generata dai combustibili fossili. L’Europa ha fatto passi da gigante: dal 2015 ha migliorato la qualità della sua elettricità del 29%. Sono i risultati dello studio “The European Power Sector in 2020” presentato dai think tank Ember e Agora Energiewende. E la corsa all’energia pulita non si ferma: l’anno scroso, sostiene BloombergNEF (BNEF), in Europa le attività eco sostenibili hanno attratto investimenti per 500 miliardi di euro. Un record storico messo a segno nonostante il lock down.

In Europa più energia pulita che sporca

L’elettricità pulita in Europa deriva principalmente da eolico e fotovoltaico. Le due fonti hanno prodotto il 61% dell’elettricità in Danimarca (61%), il 35% in Irlanda, il 33% in Germania , il 29% in Spagna. Il boom delle rinnovabili ha coinvolto anche l’Italia che ha prodotto il 40,1% della propria elettricità da fonti pulite nel 2020. E’ il massimo storico. Ma la parte del leone, con oltre il 20%, l’ha fatto l’idroelettrico.

Fra le fonti fossili, il carbone ha dimezzato la sua quota dal 2015. Solo nel 2020 ha perduto il 20% e oggi copre solo il 13% del totale. Si è ridimensionato anche il gas naturale arretrando del 4% l’anno scorso. L’efficientamento energetico e l’effetto Covid hanno influito sui consumi elettrici che sono scesi del 4%.

Dimezzato il carbone: le rinnovabili costano meno

Il boom delle rinnovabili si spiega con le politiche dei governi, ma anche con la spettacolare discesa dei costi di produzione. Fra il 2019 e il 2020 il loro costo, nella maggioranza dei paesi europei, è ormai inferiore a quello delle fonti fossili. L’energia solare costa oggi l’89% in meno di dieci anni fa; l’eolico terrestre il 70% in meno. Insomma, la sostenibilità è diventata anche un buon affare.

Record di investimenti sul green: 501 miliardi di dollari

Lo dimostra il record degli investimenti nella transizione energetica. Il report di BloombergNEF stima che nel 2020, gli asset a basse emissioni abbiano raccolto ben 501,3 miliardi di dollari a livello globale. In testa c’è ancora una volta l’Europa, spinta dai piani di green recovery.

Ma, spiega il curatore dello studio Albert Cheung «è necessario aumentare ulteriormente la spesa man mano che i costi diminuiscono». Dai 500 miliardi di dollari, dovremmo passare ad alcune migliaia di miliardi l’anno per centrare gli obiettivi di decarbomnizzazione previsti dall’Accordo di Parigi.

Secondo l’analisi BNEF aziende, governi e famiglie hanno investito complessivamente 303,5 miliardi di dollari in nuova capacità rinnovabile (+2% rispetto al 2019).

E l’e-mobility tira la volata

All’’e-mobility (mezzi di trasporto e infrastrutture associate) sono andati invece 139 miliardi di dollari (+28%). Il resto è stato destinato all’efficientamento energetico. L’adozione delle pompe di calore per la climatizzazione degli edifici ha raccolto 50,8 miliardi (+12%). L’accumulo stazionario è rimasto stabile (3,6 miliardi), la cattura della CO2 ha catalizzato 3 miliardi di dollari, tre volte più dell’anno passato, mentre è sceso del 20% a 1,5 miliardi l’idrogeno. Secondo BloombergNEF il trend dovrebbe rafforzarsi quest’anno, stando ai progetti di decarbonizzazione annunciati, che coprono il 54% delle fonti di emissione.

Europa regina, la Cina meglio degli Usa

In testa alla classifica svetta sempre l’Europa con 166,2 miliardi investiti (+ 67%). Segiono la Cina (134,8 miliardi, -12%) e gli Stati Uniti (85,3 miliardi, -11%).

Ultimo dettaglio: anche le compagnie petrolifere si sono accorte del boom delle rinnovabili e stanno cominciando ad investire sulla sostenibilità. Ma non spicca di certo l’italiana Eni, che tra le grandi è quella che ha maggiormente ridimensionato il suo impegno nell’energia pulita.

