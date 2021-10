Boom Candela: venduti 60 motoscafi C-8 da 290 mila euro

Uno dei motoscafi più venduti in Europa è elettrico e costa 290 mila euro. Una vera corsa all’acquisto quella per Candela C-8. Ben 60 unità sono andate via in solo cinque settimane dal lancio commerciale. Sono oltre 17 milioni da incassare per il cantiere svedese.

Vaielettrico ha provato uno dei motoscafi di Candela Boats (leggi qui) e sono sorprendenti le emozioni date da questa barca volante. Prestazioni che lo rendono competitivo con i suoi cugini termici e con i benefit di una guida più fluida e soddisfacente grazie alla silenziosità del motore. Senza dimenticare l’assenza della puzza data dalla benzina. Tutti elementi che hanno fatto presa sui diportisti a emissioni zero.

La forza di Candela C-8 è nei foils

I foils li conosciamo bene grazie alle sfide di Coppa America e funzionano bene su Candela: “Utilizzando una nuova versione del sistema brevettato dell’azienda, C-8 vola sopra le onde con una portata maggiore rispetto a qualsiasi altra barca elettrica, alimentata da un nuovo e silenzioso propulsore pod: il Candela C-Pod (leggi qui)” dice il portavoce Mikael Mahlberg.

Le novità rispetto al primo modello? “Il C-7 è più piccolo e costruito a mano, il C-8 è prodotto con logica industriale, quindi di massa e questo consente a Candela di venderlo a un prezzo in linea con le tradizionali barche premium a combustibili fossili“. In Italia il c-7 è stato acquistato da Umberto Amos di ABC Boats.

Secondo i calcoli dell’azienda C-8 “è una delle barche premium da 28 piedi più vendute in Europa e il secondo o il terzo nella categoria di 28 piedi in Scandinavia, al di là della propulsione“. Era andata bene anche l’open Candela C-7 considerato “un vero successo di vendite, ma ancora un prodotto di nicchia. Con 30 unità consegnate dall’inizio della produzione nel 2019, C-7 ha guidato le vendite di barche elettriche premium in Europa grazie alla maggiore autonomia, alla maggiore velocità di crociera e alla guida più fluida rispetto ad altre barche elettriche“.

Candela C-8 è più grande e offrirà nuove funzionalità. Il punto di forza sono i foils: “Riducono il consumo di energia dell’80% rispetto ai tradizionali motoscafi, il C-8 può navigare per più di 2,5 ore a 20 nodi. Poi la grande fluidità: navigare a 30 nodi senza sentire le onde. Sarà come fare un giro sul tappeto magico“. Questa la metafora di Mikael Mahlberg.

Fatto in casa, autonomia da 50 miglia a 22 nodi

Tutto il software e la maggior parte dell’hardware, incluso il motore Candela C-Pod e il controller di volo che controlla le lamine in volo, sono progettati internamente da 25 ingegneri Candela.

“E’ una barca completamente integrata. E’ finito il tempo della confusione data da una miriade di pulsanti e manopole. Tutte le funzionalità, compresa la pianificazione del percorso, sono gestite dal touch screen panoramico da 15,4 pollici”.

A una velocità di crociera di 22 nodi, il C-8 coprirà più di 50 miglia nautiche (92 km) con una carica della batteria da 45 kWh.

Consegne a primavera 2022

In mari molto agitati il C-8 può essere guidato come una barca convenzionale, anche se con un’autonomia ridotta (sarebbe interessante sapere di quanto). I foils si ritirano premendo un pulsante sul touch screen, funzione utile anche quando si entra in un porto poco profondo o quando si ripone l’imbarcazione su un rimorchi

La prima barca Candela C-8 verrà assemblata nello stabilimento di Candela Lidingö, a Stoccolma, nel mese di dicembre. Le prime consegne inizieranno nella primavera del 2022.

