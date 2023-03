II bonus wallbox dell’80% sarà retroattivo? Boh?

Prima mail:

“V “V i invio questa mail perché essendo possessore di una Kona elettrica fino ad ora sempre ricaricato in parte da mia figlia che ha un impianto fotovoltaico e per il resto presso colonnine pubbliche. Il fotovoltaico purtroppo nei mesi invernali soddisfa a malapena i consumi domestici e riscaldamento.

Per ovviare a ciò ho fatto un abbonamento a enel X con un abbonamento flat large. Ora vedo gli incrementi dei costi per kW/h da parte di Enel. Ciò mi spinge all’azione di portare una linea di ricarica nel mio garage condominiale, soggetto a certificazione CPI, con preventivi di spesa da sballo, nonostante ciò sto pensando di proseguire su tale intento. Ciò che mi frena un po’ è la mancata stesura dei decreti attuativi per il bonus delle wallbox. A tal proposito voi sapete se una volta emessi tali decreti saranno retroattivi? Ovvero se installassi la linea di ricarica ora, potrò accedere al bonus una volta emessi tali decreti?