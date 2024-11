Bonus wallbox, si riapre il bando?

Si è chiuso il 22 novembre il bando sul bonus statale per il finanziamento delle wallbox domestiche. Visto che le somme sono previste per chi installa nel 2024 si riapriranno i termini per chi installa prima della fine dell’anno? Ci scrive e lo chiede Marco. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it.

«Ho fatto il bonifico per la wallbox a due giorni dalla scadenza, posso presentare ancora domanda?»

“Io ho accettato la proposta di A2A Wallbox facendo il bonifico proprio oggi (20 novembre). Spero riaprano un ultima finestra per fare in modo che rispettino ciò che avevano detto e cioè che il bonus è valido fino al 31/12. La mia colonnina non sarà installata prima dei primi giorni di dicembre„. Marco

Prevista la riapertura del bando per chi ha installato nel 2024

Risponde Gian Basilio Nieddu- Come abbiamo scritto di recente (leggi qui) è stato indicato il 22 novembre come data ultima per presentare la domanda per ricevere il contributo – fino a 1500 euro, 8mila per i condomini – che copre l’80% della spesa effettuata.

Chi non è riuscito a completare la procedura – non basta l’acquisto e neanche l’installazione perché questa va certificata – può sperare di partecipare al bando e ricevere il contributo.

E’ stata annunciata la chiusura per «le opportune azioni amministrative relative alla misura». Si è annunciata pure la riapertura «con successivo avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e su questo sito (Invitalia) sarà resa nota la data di riapertura per la presentazione delle domande di contributo per gli acquisti e le installazioni effettuate nel 2024».

In tre anni stanziati 100 milioni, spesi meno della metà

Per il 2024 si sono stanziati 20 milioni. Nei prossimi giorni sapremo quante domande sono state accolte e finanziate e soprattutto quanti soldi sono stati spesi.

Ricordiamo che ben 40 milioni sono stati stanziati nel 2022 e altrettanti nel 2023. Ma si è speso ben poco. E’ andata meglio (leggi) per il bando 2024. Finalmente.

Il bando nel 2025? Il vento governativo non soffia a favore, anzi si è specializzati nel mettere ostacoli, visto che si è annunciato il taglio al fondo automotive (leggi).

