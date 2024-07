Bonus wallbox: posso comprarla online? Se manca l’estratto conto?

Si avvicina la data dell’8 luglio quando, a partire dalle 12, scatta il via libera alla presentazione delle domande per il bonus wallbox (leggi qui). Ci scrivono Giovanni, Stefano, Bernard, il primo per sapere se può acquistare il dispositivo online. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Posso comprare la wallbox online?

“Vi contatto per una domanda riguardo il bonus wallbox 2024: se ne acquisto una su Internet e la pago 1000€ poi il mio elettricista me la installa per 200€ io scaricherò 1200€ o deve essere tutto in un unica fattura?„ A scrivere è Giovanni.

Bernard chiede: “Le spese di spedizione della wallbox vanno incluse nella richiesta di rimborso oppure no?„.

Se manca l’estratto conto?

Paola invece si lamenta sulla documentazione da presentare. “Quando ti chiedono l’estratto conto a dimostrazione dei pagamenti delle fatture sapendo che basterebbe la contabile del bonifico, come per altri pagamenti tracciati, uno qualche domanda se la fa. Ho dovuto chiamare la banca e richiedere un estratto conto apposito perché nella trimestrale non avrei avuto traccia del pagamento dell’elettricista fatto a luglio. L’impiegata della banca non capiva perché non bastava la contabile del bonifico. A pensar male…„.

Vanno bene le fatture separate e lista movimenti del conto, no alle spese di trasporto

Risposta (Gian Basilio Nieddu): Alla domanda di Giovanni rispondo che si possono usare più fatture e oltre alla spesa per il dispositivo e per il lavoro dell’elettricista ci sono altri costi ammissibili a rimborso. Al link l’elenco. Dove non si trovano le spese di spedizione come chiede Bernard.

Infine Paola pone un problema e vogliamo dare una risposta ad uso di tutti i lettori che devono ancora presentare la pratica: al posto dell’estratto conto si può presentare una lista dei movimenti del proprio conto ma attenzione: deve essere firmata e timbrata da un funzionario della banca.

