Bonus wallbox in arrivo: 20 milioni in ballo, ma state pronti

Il Bonus wallbox è in arrivo? Ne sapete qualcosa, ci chiede un lettore? Pare proprio di sì: a giorni aprirà il portale per le richieste. In palio 20 milioni di euro, ma è meglio prepararsi per tempo. Ecco come. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettricoi.it

Dopo il boom del Bonus auto, partirà la corsa al Bonus wallbox? Che fare?

“Buongiorno, da tre anni seguo voi ed il mondo delle auto elettriche mentre da un mese sono felice possessore di una Smart #1. MI ha ridato la voglia di guidare.

Sto temporeggiando all’installazione di una wallbox nel box privato nella speranza che venga decretato qualche incentivo, magari senza i “pasticci burocratici” dei due anni passati. Ho letto che parte dei fondi stanziati per il nuovo incentivo colonnine è stato destinato altrove, ma siamo oramai a metà 2024 e tutto tace. Con i recenti incentivi auto, sembra siano state acquistate 30/35 mila veicoli, oltre la metà delle quali da privati (in base alle dichiarazioni ufficiali). Non appena questi verranno consegnati, diventerà ancora più generalizzato il problema della ricarica, sapendo che quelle pubbliche (quando presenti, disponibili e/o funzionanti), hanno prezzi alle stelle. Da malizioso penso: “sarà una mossa per costringerci a caricare alle colonnine Enel (o dei soliti noti) ad 1 euro al kw/h, oppure c’è il solito pressappochismo sulla materia ? “ Chiedo gentilmente alla Vs. redazione se ha notizie aggiornate in merito, ritenendo che si tratti di un argomento che dovrebbe camminare di pari passo con la diffusione delle elettriche (plug-in comprese). Questo anche in una ottica di sicurezza considerato che alcuni, per cercare di risparmiare dove non dovrebbero o per mancanza di informazioni, potrebbero procedere in autonomia ad installazioni non eseguite a regola d’arte. „ Lettera firmata

E’ questione di giorni. Coprirà tutte le installazioni da gennaio a dicembre 2024 Risposta- Il Bonus wallbox e colonnine 2024 per case e condomini è quasi pronto. Il testo del decreto ministeriale e le modalità sono già stati approvati. Con questo, l’iter è concluso. Coprirà gli impianti installati dal primo gennaio al 31 dicembre 2024. Manca però la piattaforma online dove depositare la domanda, perché – fa sapere il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) – “le date di avvio per la prenotazione dei contributi saranno rese note con successivo avviso”.

Il Bonus copre fino all’80% delle spese per acquisto e installazione di una wallbox, fino a un tetto massimo di 1.500 euro. Per i condomini il tetto sale a 8.000 euro. In tutto sono disponibile 20 milioni di euro. Si tratta di un rimborso su spese già sostenute, quindi coprirà retroattivamente anche le installazioni già effettuate da inizio anno ad oggi.

Queste le spese coperte all’80%

Le spese incentivate sono:

acquisto e messa in opera delle infrastrutture di ricarica, comprese installazione delle colonnine, impianti elettrici, opere edili strettamente necessarie, impianti e dispositivi per il monitoraggio

–spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi

-costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo Pod (point of delivery)

La domanda dovrà essere presentata sulla piattaforma di Mimit e Invitalia, in sviluppo. Questo il link. Per accedere sarà necessario disporre di una identità elettronica (Spid, Cie o CNS). Le richieste dovranno essere inoltrate per posta elettronica certificata (Pec). A breve dovrebbe essere pronto il modulo da compilare e l'elenco dei documenti da allegare.