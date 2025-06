Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

La proroga sul bonus wallbox 2024 nella finestra riaperta dal 29 aprile al 27 maggio 2025, ha permesso a 1.204 automobilisti di auto elettriche di beneficiare del contributo per un totale di 775mila euro. Si tratta di cittadini che entro il 2024 sono riusciti ad acquistare il dispositivo ma non a presentare la domanda. Anche perché la validità era fino a dicembre 2024, ma il bando è stato chiuso a novembre. E per il 2025? Si resterà a secco?

La proroga che ha salvato gli incentivi per 1.200 automobilisti elettrici

Per fortuna per il bonus wallbox è arrivata una proroga dal ministero delle Imprese. Dal 29 aprile al 27 maggio 2025, sono arrivate 1.204 richieste, per un totale di 775.605 euro di contributi concessi.

Buona notizia per oltre mille automobilisti che altrimenti sarebbero rimasti esclusi. Ma ora si pone un interrogativo: e per chi acquista una wallbox nel 2025? Allo stato attuale, non risultano finanziamenti disponibili, ad eccezione di quelli di poche regioni, per nuove domande, nonostante: la crescita delle immatricolazioni di veicoli elettrici e l’annuncio di corposi incentivi per l’acquisto di auto elettriche (leggi).

QUI LA GRADUATORIA, GUARDA SE SEI STATO FINANZIATO

Complessivamente il mercato dell’elettrico a maggio 2025 raggiunge il 5,1% di quota di mercato, con 7.144 immatricolazioni, molto meglio delle 5.064 auto vendute nello stesso mese del 2024 (3,6%) (leggi qui i numeri nel dettaglio).

Nel 2022 stanziati 80 milioni per il bonus wallbox e tanti fondi non spesi. Avanzo anche nel 2024 di oltre 2,2 milioni

Nel 2022 erano stati stanziati 80 milioni per questa misura, come si vede nella tabella qui sotto, ma ne sono stati spesi molti meno

Le risorse stanziate nel 2022

Dai dati a disposizione di questi 80 milioni sono rimaste non spese una parte importante delle risorse. Anche perché per il 2022 si è avviata la procedura il 4 ottobre. Quasi a fine anno e con poco tempo per investire sull’acquisto di una wallbox secondo le regole.

I 20 milioni del 2024? Come si vede qui sotto al 27 maggio erano disponibili oltre 2,2 milioni. Non sappiamo se poi bisogna sottrarre da questi i 775mila che abbiamo calcolato sommando i dati contenuti in 19 pagine di tabelle.

A fronte di questa sottoutilizzazione il Ministero potrebbe intervenire per recuperare le risorse inutilizzate e riprogrammarle a beneficio di nuove installazioni nel 2025.

Bonus wallbox flop per i condomini: solo 7 domande su 1.204

Il bonus prevedeva un contributo a fondo perduto dell’80% delle spese ammissibili, fino a 1.500 euro per le persone fisiche, 8.000 euro per i condomìni.

Ma per quest’ultimi si ripete il flop (leggi). Se per i privati si assiste ad una risposta interessante si registra un flop totale per quanto riguarda i condomini: solo 7 domande (una con rimborso di poco più di 1000 euro) su 1024. Un risultato determinato dalla non facilità di installare colonnine nei palazzi.

Se il massimo importo rimborsabile per ciascuna delle 1.204 domande fosse stato uniformemente di 1.500 euro il potenziale massimo totale che si sarebbe potuto concedere sarebbe stato di 1.806.000 euro. Per una percentuale del 42,95%, anche sottraendo le 7 domande dei condomini i cittadini hanno chiesto molto meno del massimo di incentivo concedibile.

Ci sarà nuova occasione?

L’auspicio di tanti è che il Governo valuti seriamente l’opportunità di riattivare il bonus wallbox anche per gli acquisti effettuati nel 2025. Ma sul tema ancora non si hanno notizie.

Leggi A bordo del primo taxi boat elettrico di Venezia e guarda il video

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –