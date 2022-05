Bonus quasi esauriti per le auto benzina-gasolio

Bonus quasi esauriti per le auto a benzina e gasolio. Dopo neppure 24 ore, erano già stati prenotati incentivi per quasi 100 dei 170 milioni disponibili.

Bonus quasi esauriti: e ora il governo che fa?

Il sito del Ministero è stato aperto alle 10 del 25 maggio, di fatto per registrare le prenotazioni raccolte dai concessionari nelle ultime settimane. E già dopo tre ore erano esauriti i fondi destinati agli incentivi per le moto. Fortissima la richiesta anche per le auto nella fascia di emissioni 61-135 g./Co2 (a motore tradizionale e ibride senza spina per ricaricare). Più tranquilla la situazione per le elettriche (fascia 0-20 g./Co2) e le ibride plug-in. Per le prime restano 195 milioni dei 220 stanziati, per le seconde 206 dei 225 milioni disponibili. La richiesta tutto sommato contenuta di auto con la spina si spiega anche col fatto che dall’acquisto sono escluse le società, tra i maggiori acquirenti di elettriche e ibride plug-in. A questo punto il pallino passa nelle mani del governo. Che cosa farà di fronte al rapido esaurimento degli incentivi per le auto a benzina e gasolio? Lo scorso anno, per le elettriche, i fondi finirono e il bonus non fu rifinanziato, difficoltà di bilancio. Scommettiamo che per le auto con motore caldo i soldi si trovano?

La Volkswagen: te lo dò io l’incentivo…

Ricordiamo che gli incentivi non possono superare certe fascia di prezzo:

per le elettriche bonus di 3 mila euro o 5 mila se si rottama un’auto inferiore a Euro 5. Il prezzo della vettura che si acquista non dev’essere superiore a 35 mila euro +Iva ( 42.700 ).

bonus di 3 mila euro o 5 mila se si rottama un’auto inferiore a Euro 5. Il prezzo della vettura che si acquista non dev’essere superiore a +Iva ( ). per le ibride plug-in (fino a 60g./Km di Co2) 2 mila euro e 4 mila con rottamazione. Il prezzo dell’auto nuova non deve superare 45 mila euro +Iva ( 54.900 )

(fino a 60g./Km di Co2) 2 mila euro e 4 mila con rottamazione. Il prezzo dell’auto nuova non deve superare 45 mila euro +Iva ( ) per tutte le auto entro i 135g./km di Co2 (solo con rottamazione) 2 mila euro. Il prezzo dell’auto nuova non deve superare i 35 mila euro più Iva (42.700).

Ma ci sono produttori che decidono di compensare gli acquirenti di modelli che non rientrano negli incentivi per le elettriche con uno sconto pari al bonus. Per la ID.4 e la ID.5, la Volkswagen offre un contributo di “almeno 3.000 euro senza rottamazione“.

