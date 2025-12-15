Premium

Cosa stai cercando?

Redazione
il15 Dicembre 2025
0

Bonus passato alla figlia da padre poi deceduto: che succede?

2 min

Bonus passato alla figlia da padre successivamente deceduto: che cosa succede? L’auto nuova potrà essere ritirata senza problemi? È la domanda di un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Bonus passato alla figliaBonus passato alla figlia: “Si potrà procedere comunque a rottamare?”

“Salve. Vorrei un chiarimento in questa situazione. Bonus veicoli elettrici generato dal padre , proprietario dell’ auto da rottamare, in favore della figlia che ha acquistato un veicolo elettrico. Tutta la pratica e contratto di acquisto ok. L’ auto arriverà tra qualche mese. Il padre adesso è deceduto. Si potrà rottamare tranquillamente la vecchia auto intestata alla persona deceduta? O possono aversi problemi? Grazie in anticipo per la risposta”.  Arcangelo Barbato

bonus passato alla figliaVediamo che cosa ne dicono le norme…

Risposta. Questa tornata di incentivi è regolata dal Decreto Ministeriale 8 agosto 2025, n. 236. La norma (art.10) stabilisce che il beneficiario deve consegnare il veicolo da rottamare al venditore. Il quale è tenuto poi, entro 30 giorni dalla consegna del veicolo nuovo, a conferirlo a un demolitore…In questo caso il beneficiario iniziale è la persona deceduta, che però ha trasferito corretttamente in vita la titolarità del voucher alla figlia. E il Ministero, nella Sezione Domande Frequenti (art 32), spiega poi che, se il voucher è stato emesso correttamente, all’atto della consegna dell’auto nuova il venditore si deve limitare a verificare due cose: 1) la corrispondenza tra la targa del veicolo da rottamare indicata in sede di emissione del voucher e quella del veicolo consegnato per la rottamazione. 2) la veridicità della dichiarazione relativa alla residenza del soggetto richiedente in uno dei Comuni inclusi negli elenchi FUA. In teoria quindi, sembrerebbe tutto a posto: la titolare del voucher è la figlia, che esercita un suo diritto e ritira l’auto nuova. Ma siamo in Italia…

  • Edison Energia, la ricarica in condominio è servita: guarda il VIDEO

Redazione
il15 Dicembre 2025
Condividi
Scrivi un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Articolo Precedente

Ricariche Powy a Madonna di Campiglio e Pinzolo

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!