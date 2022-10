Bonus maggiorato di 7.500 euro: conta l’ISEE o il reddito personale? Ce lo chiede un lettore, Amnesio, visto che sui social girano versioni discordanti. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Bonus maggiorato, chiaritemi un dubbio

“Salve, ne approfitto per complimentarmi con voi per l’informazione che diffondete sul mondo dell’elettrico. Grazie davvero! Vi contatto per porvi un quesito (sperando che non sia troppo O.T.). Nei vari forum e gruppi Telegram gira un dubbio: per usufruire del nuovo bonus maggiorato per acquistare un’auto elettrica serve un ISEE inferiore ai 30.000 euro? O un reddito personale inferiore ai 30.000 euro? Grazie“. Amnesio

Il Ministero ha parlato di reddito, non di ISEE

Risposta. Le fonti ufficiali, ovvero il sito del Ministero per lo Sviluppo economico parlano solo di “reddito”, senza fare riferimento all’ISEE. Testualmente nel provvedimento approvato una prima volta il 5 agosto si leggeva: “È previsto l’innalzamento al 50% dei contributi finora previsti per l’acquisto di veicoli non inquinanti, nell’ipotesi in cui l’acquirente abbia un reddito inferiore a 30 mila euro“. Con l’ulteriore precisazione che “potrà beneficiare dell’incentivo aggiuntivo un solo soggetto nell’ambito dello stesso nucleo familiare“. L’ISEE non determina il reddito di una persona. È l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, il principale strumento di accesso a determinati bonus o prestazioni sociali agevolate. È in pratica la “carta di identità” economica del nucleo familiare, di tutte le persone riportate sul cosiddetto “stato di famiglia” che convivono in una determinata abitazione.

Bonus maggiorato: ecco gli importi, 7.500 e 6.000 euro

Questi sono gli importi dei bonus, secondo quanto scrive il Ministero :

fino a un massimo di 7.500 euro di contributi con rottamazione (6.000 euro senza rottamazione) per l’acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica. Omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 ( elettrico ). Con prezzo dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa.

fino a un massimo di 6.000 euro di contributi con rottamazione (3.000 euro senza rottamazione) per l'acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica. Omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2. E con prezzo di listino ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.

