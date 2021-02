Bonus Lombardia: per moto e scooter prezzi dimezzati

Bonus Lombardia: al via lunedì 1°marzo il bando della Regione per i contributi all’acquisto di veicoli a zero o bassissime emissioni. E per moto e scooter…

Bonus Lombardia: uno scooter da 3.050 euro a 1.480

La misura da 36 milioni di euro (18 per il 2021 e altrettanti sul 2022) prevede anche una dotazione specifica dedicata ai soli veicoli elettrici della categoria L. vale a dire ciclomotori, scooter, motocicli, tricicli e quadricicli. In una nota, Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), plaude all’iniziativa del governo regionale. E sottolinea “l’importanza della misura per il valore ambientale e per consolidare il trend di crescita significativo delle due ruote elettriche registrato nel 2020”. Ancma ricorda che i contributi di Regione Lombardia sono cumulabili a quelli statali. E fa un esempio pratico su uno scooter o un ciclomotore dal costo, IVA inclusa, di 3.050 euro. Con incentivo statale più quello regionale senza rottamazione verrebbe a costare 1.945 euro. Mentre il costo del veicolo con incentivo statale più quello regionale, con rottamazione di veicolo L, sarebbe invece di 1.480 euro. Prezzo più che dimezzato, quindi.

A Milano boom per le due ruote elettriche: +680%

Il bando di Regione Lombardia (qui il testo) è destinato alle persone fisiche (no società) residenti in Lombardia e rimarrà aperto fino al 31 dicembre, salvo esaurimento del fondo. Gli incentivi coprono:

il 30% del prezzo di acquisto, IVA esclusa, fino a massimo 3.000 euro se si rottama un’auto

i l 20% del prezzo di acquisto IVA esclusa fino a massimo 2.000 euro se si rottama veicolo categoria L (ciclomotori, scooter, motocicli, tricicli e quadricicli).

se si rottama veicolo categoria L (ciclomotori, scooter, motocicli, tricicli e quadricicli). il 10% del prezzo di acquisto IVA esclusa fino a max. 1.000 euro se non si ha nulla da rottamare.

ANCMA è convinta che si tratti di una ghiotta opportunità. Soprattutto per un settore “destinato a crescere proprio per l’importanza del ruolo che le due ruote giocano nel futuro della mobilità soprattutto in ambito urbano. E in particolare a Milano. Dove, anche grazie alla spinta della sharing mobility e degli incentivi statali, i veicoli elettrici a due ruote hanno registrato una crescita che supera il 680% sul 2019”.