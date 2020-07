Bonus, ecobonus, superbonus: il Decreto Rilancio è legge

Il Decreto Rilancio da 55 miliardi è legge. E’ stato approvato ieri anche dal Senato con voto di fiducia, e quindi senza modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera una settimana fa. A favore hanno votato 151 senatori, contro 121.

Decreto Rilancio & auto elettriche

Introduce misure importanti per gli automobilisti elettrici che vanno dal superbonus del 110% sulle ristrutturazioni edilizie agli incentivi per l’acquisto di auto a basse emissioni (leggi qui il nostro articolo). Il testo integrale di oltre 1.000 pagine si può consultare qui.

Ma i fondi saliranno a un 1 miliardo?

I nuovi incentivi, fino a un massimo di 10.000 euro, scattano sulle auto nuove acquistate a partire dal 1° agosto e fino al 31 dicembre. Le principali novità riguardano l’estensione, in misura ridotta, ai veicoli termici Euro 6, e la possibilità di usufruirne parzialmente anche senza rottamazione. Molte case auto hanno già deciso di anticiparne gli effetti, facendosi carico degli sconti. E’ facile prevedere che i fondi andranno a ruba; perciò la dotazione del fondo, attualmente ci 220 milioni, dovrà essere aumentata. Si parla di portarla a 900 milioni o a un miliardo di euro.

Il Bonus per la mobilità leggera

Anche il Bonus Mobilità per l’acquisto di veicoli leggeri a zero emissioni (bici. e-bike, monopattini, hoverboard e scooter elettrici) ha innsecato un assalto ai rivenditori che hanno quasi esaurito le scorte. L’iniziale dotazione di 50 milioni di euro è stata alzata a 70 milioni, ma sicuramente non basteranno e qualcuno ha ipotizzato di portarla a 200 milioni.

Complicazione in più: manca ancora l’app (e relativo decreto attuativo) per accedere al portale del Ministero dell’Abiente e chiedere i rimborsi per gli acquisti già effettuati (dal 4 maggio) o il voucher per effettuare quelli futuri. Fino a quando non saranno entrambi arrivati sono ancora nel limbo le pratiche burocratiche da espletare e i dettagli tecnici dell’incentivo. App e decreto attuativo dovrebbero arrivare entro fine mese.

Il Superbonus edilizio del 110%

Molte anche le incertezze legate al Superbonus del 110% sulle ristrutturazioni con efficientamento energertico. Come scrivemmo può interessare gli automobilisti elettrici perchè a certe condizioni incentiva l’installazione di colonnine di ricarick auto, pannlli fotovoltaici e impianti di accumulo domestico per alimentarle (leggi).

Decreto Rilancio in attesa di chiarimenti

Il testo dell’articolo 119 del Decreto Rilancio non chiarisce tutti i dubbi su chi può usufruirne, per cosa e come. Per renderlo operativo, dovranno arrivare entro 30 giorni un Decreto attuativo e un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.