Bonus e-bike, Amazon ha pensato ai voucher

Bonus e-bike, Amazon può essere la risposta per spendere velocemente i 100 milioni che il governo ha deciso di stanziare ma solo fino al 9 dicembre. Il mercato on-line per ovviare alla regola di comprare solo quello che è in magazzino.

Bonus e-bike con altri 100 milioni messi a disposizione dal Governo. Ma il tempo stringe visto che bisogna inserire i dati del proprio acquisto entro il 9 dicembre 2020, per ricevere il rimborso a gennaio o febbraio 2021. È importante sapere, come specifica il Ministero, che il bonus, in forma di voucher può essere utilizzato solo su biciclette e beni già disponibili a magazzino.

Significa che non è valido per prenotazioni di bici, monopattini e altro che non sono già presenti in un negozio, anche online. Il tutto è contenuto nella bozza della manovra di bilancio 2021 prevede nuovi stanziamenti per le due ruote.

Bonus e-bike con la corsia preferenziale

Il bonus che consente di acquistare, oltre alle e-bike, pure bici muscolari, monopattini e monoruota elettrici può essere speso facilmente online su Amazon. Il gigante dell’e-commerce di Jeff Bezos ha approntato una procedura apposita con tanto di pagina dedicata. Per raggiungerla cliccate Qui.

Chi vuole utilizzare il bonus su Amazon dovrà registrarsi sul sito. Creare un voucher da 150, 300 oppure 500 euro e convertirlo in un codice da utilizzare al momento del pagamento. Il buono deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 2020 per l’acquisto. Mentre chi ha già acquistato una bici o un monopattino potrà usufruirne utilizzando la fattura rilasciata da Amazon. Con l’arrivo delle offerte per il Black Friday dal 20 al 30 novembre il risparmio può essere doppio.

Bonus e-bike Amazon: come usarlo

Sul sito di Amazon è stata predisposta una specifica procedura divisa in Fase 1 e Fase 2. La Fase 1 riguarda coloro che hanno già acquistato una bici o un monopattino tra il 4 maggio e il 2 novembre 2020 su Amazon e vogliono richiedere il rimborso. Gli utenti dovranno quindi scaricare la fattura del prodotto idoneo alle regole previste dal bonus e poi chiedere il rimborso sul sito del Ministero.

La Fase 2 invece riguarda chi deve ancora acquistare. In questo caso basta collegarsi al sito del Ministero, generare il voucher e poi convertirlo in un codice Amazon di pari valore. I tagli consentiti restano da 150 euro, 300 euro o 500 euro. A quel punto non resta che utilizzare il voucher al momento dell’acquisto, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2020. Il voucher è valido solo su prodotti venduti e spediti da Amazon.

Interessante sapere poi che il governo coprirà la spesa con le risorse derivante dalle cosiddette aste verdi, cioè dai proventi dei permessi per inquinare che le aziende possono acquistare.

Bonus e-bike Amazon: cosa c’è in vetrina

I-bike Mountain snow. Parliamo di una mountain bike elettrica Made in Italy, con freni a disco idraulici e ruote fat da 26″. La batteria con un’autonomia fino a 55 km, il cambio a 7 velocità Shimano con 3 livelli di pedalata assistita e il telaio in alluminio nero con forcella ammortizzata. Motore brushless e al posteriore, sensore a 12 magneti e batteria da 36v – 13 ah al litio. Display a led con3 livelli di assistenza alla pedalata. Luce led anteriore e catarifrangente al posteriore. Il costo di 1.199 euro è competitivo, ancora di più con il bonus che la fa scendere a 700 euro circa.

NCM Hamburg invce è una bici a pedalata assistita con forcella ammortizzata e ruote da 28 pollici. Batteria con un’autonomia fino a 90 chilometri ed il cambio Shimano a 7 velocità. ll motore è Bafang. Batteria Li-Ion 13Ah 36V, in un alloggiamento sotto il portapacchi. Costa 1000 euro tondi e con il bonus il prezzo si dimezza.

La più venduta è Nilox

La Nilox J5 con portapacchi è una delle più vendute del momento. Motore Bafang 36 V 250 W brushless high speed. Batteria removibile da 36 V – 8 Ah celle SAMSUNG lithium 288 Wh. Display LED, cambio SHIMANO a 7 velocità e freni a pattino. Fino a 55 km di autonomia con una carica. Costo di partenza 799 euro, pagabili anche in 5 rate mensili da 159 euro sempre cumulabili con il bonus.

The One Fat bike. Equipaggiata con pneumatici tassellati 20×4.0 KENDA. Freno a disco meccanico. Forcella ammortizzata. Cambio SHIMANO a 6 velocità. Luci a LED azionabile dal display LCD. Manubrio pieghevole e regolabile in altezza. Sella ribaltabile per estrazione batteria. Telaio pieghevole, pedali pieghevoli. Portata massima 120 kg. Costa 1.100 euro, quindi con 600 euro è vostra.

Le altre pieghevoli da bonus

Anche qui una I-BIke. La fold flip Ita99:con il suo telaio in acciaio pieghevole, ruote da 20” e freni V-brake. Batteria ricaricabile, ioni di litio 216 Wh, estraibile con chiusura di sicurezza. Cambio singolo e Sensore di cadenza integrato. Inoltre portapacchi posteriore certificato ISO11243Display LED, 3 livelli di assistenza, soft start a 6 km/h. Luce LED anteriore e posteriore. Prezzo di partenza 634 euro.

Ottima anche la FIIDO D2S: una bici a pedalata assistita pieghevole con pneumatici da 16″ e cambio meccanico Shimano a 6 velocità. Peso di 24 Kg e costo intorno ai 400 euro scontato con voucher da 300 (prezzo pieno 700 euro).