Bonus e-bike, 100 milioni in più: cosa comprare con 1.500 euro

Bonus e-bike, 100 milioni in più promessi dal governo. C’è tempo fino al 9 dicembre per mettersi in garage una bici scontata del 60%. Noi di Vaielettrico vi diamo qualche consiglio made in Italy

Una e-bike da acquistare con lo sconto, ma anche una e-bike che sia utile davvero in città visto che è lì che verrà utilizzata nella maggioranza dei casi. Da Armony ad Atala, da Askoll a Cicli Adriatica e Wayel-Italwin, la scelta di prodotti nostrani è ampia.

E-bike dal costo contenuto entro i 1.500 euro per rendere davvero efficace il bonus che copre il 60% della spesa, con il limite a 500 euro. Va ricordato che l’offerta all’iniziativa si limita a quanto già in magazzino.

Bonus e-bike 100 milioni: Armony c’è

La sanmarinese Armony proprio quest’anno compie 10 anni e ha in catalogo una serie di scelte valide tra le sue City. Sono tutte e-bike dalla seduta comoda per lui e per lei, motori Bafang e batterie Lg. I prezzi vanno dai 950 euro di una Perugia ai 1700 del modello Jesolo.

Per chi non vuole rinunciare a una certa aggressività consigliata la Milano avanguardia. Dinamica nelle linee (la batteria è integrata nel corpo centrale) e con un buon compromesso tra peso (25 kg) e i 70 km di autonomia. La Milano costa 1350 euro e ha un notevole computer di bordo integrato nel manubrio.

In casa Five con Wayel e Italwin

In casa Five due marchi italianissimi. Da non sottovalutare le offerte di Wayel che nella sua linea Urban propone varianti del modello Vento intorno ai 1000-1300 euro. Bici con forcella e sella ammortizzate, cambio interno integrato Shimano Nexus: permette di cambiare anche da fermo e riduce al minimo la manutenzione.

Italwin può essere la scelta giusta per chi punta a contenere i costi. Semplicità e stabilità si combinano in una urban tradizionale, adatta agli spostamenti quotidiani cittadini.

EASY è comoda e resistente, una bicicletta elettrica dallo stile minimal, pulito adatto a ogni esigenza. Motore posteriore, cambio Shimano a 7 rapporti. Tra 1000 e 1500 euro la scelta è ampia.

Cicli Adriatica, Bonus e-bike per tutti i giorni

Scegliere una e-bike che coniughi prezzo basso, comodità e struttura robusta non è così difficile. Un’idea potrebbe essere la pesarese Cicli Adriatica che produce diverse e-bike comode per i medi spostamenti, con prezzi che si aggirano sui 1500 euro. New Age e E1 hanno varianti sia per donna che per uomo, oltre a produrre una pieghevole, la E-smile plus. Tutte sono dotate di piccolo portapacchi, luci sia davanti che dietro, motore brushless. La rete di rivenditori è capillare in Italia e consente di acquistarle con facilità.

Sullo stesso genere c’è la gamma di e-bike di Askoll che presenta le sue due ruote semplici e facili da gestire.

Tutte hanno il pacco batteria sulla ruota davanti che si estrae facilmente e può essere caricato con una presa di corrente domestica. Il pacco pesa 3 kg e permette 80 km di autonomia, la ricarica veloce di 15 minuti consente di avere autonomia per 5 km, utile per l’uscita da lavoro last minute. La nuova eB1, anche in versione plus con cinque velocità, ricorda da vicino le bici da passeggio che si vedono nelle città pianeggianti.

E-bike scontata: Atala tra città e trekking

Stesso concetto, e pure una gamma piuttosto vasta, che accomuna le e-bike di Atala. La storica azienda delle due ruote italiane da qualche anno ha puntato forte sulle e-bike e guardando al 2021 ha in catalogo un centinaio di modelli. La linea E-urban da sola ne conta più di 30 con prezzi a partire dagli 800 euro di E-way 24 volt. Si tratta di una e-bike spartana e con la batteria nella parte posteriore del corpo bici. Ma consente 50 km di autonomia con il kit Ecologic speed di casa. La linea E-Run va tenuta d’occhio, con prezzi intorno ai 1.000 euro e tanta funzionalità per le strade cittadine.

Un modello consente addirittura di comprarne una coppia. Ma non mancano neppure le e-folding, scelta da non sottovalutare per chi da casa raggiunge posti di lavoro all’interno di palazzi con androni ristretti e poca possibilità di lasciare all’esterno la bici. Anche in questo caso i prezzi non sono alti, rimanendo vicini ai 1000 euro. Per chi può spendere di più c’è la linea B-Easy da 2000 a 3000 euro che consente anche di usare la e-bike per piccole escursioni con il motore che al massimo dei giri conferisce un aiuto del 300%.

Bonus e-bike: come risparmiare con Cicli Cinzia

Se poi voleste risparmiare qualcosa in più potete sempre dare un’occhiata ai Cicli Cinzia. E-bike robuste e spartane che a dispetto del nome sono in diverse varianti per entrambi i sessi e soprattutto adatte alle strade di città. La posizione sulla sella è abbastanza alta e poco inclinata, le bici hanno sempre il portapacchi (15 kg di carico).

Dalle E-Sfera per lei e per lui, passando per le folding fino alla più aggressiva e interessante Blaster 24. Cinzia presenta e-bike intorno ai 20 kg di peso in alluminio, motori brushless e componenti batteria Samsung (2,6 kg). Autonomia di 80 km e tempi di ricarica di 6 ore massimo. I costi si aggirano intorno ai 1000 euro, la Blaster viene 1100.

Olympia per spendere qualcosa in più

Se invece volete una e-bike di livello superiore e avete disponibilità maggiori a disposizione, potete optare per una Olympia.

Tutta la linea City ha costi intorno ai 2400 euro con telaio robusto e di peso contenuto. Equipaggiato con una forcella ammortizzata Suntour, per affrontare anche pavé e strade sterrate, leggere o dissestate. L’attacco regolabile, il porta pacchi posteriore, l’ampio range di marce, ne fanno una scelta pratica, versatile, adattabile a varie situazioni di percorso.

Per ulteriori idee potete consultare il nostro comodo catalogo e-bike