Bonus colonnine: soldi esauriti con 16mila domande

Bonus colonnine, fondi esauriti per il 2026. In poco più di un mese sono arrivate a Invitalia 16 mila domande, sufficienti a esaurire il plafond di 15 milioni di euro. Un segnale evidente di quanto il contributo fosse necessario e atteso dagli automobilisti elettrici. In realtà i numeri potrebbero essere ancora più alti. Abbiamo ricevuto molte mail da lettori che hanno perso il treno del bonus. Dopo l’annuncio di gennaio 2026, infatti, in tanti hanno acquistato e installato la colonnina senza informarsi sui dettagli del provvedimento, effettuando la spesa prima del 26 giugno, data a partire dalla quale gli interventi sono diventati ammissibili al contributo. Tutte queste richieste sono rimaste escluse, nonostante l’investimento fosse stato effettuato confidando nell’incentivo. La speranza è che il ministro Urso, pur a fronte del no che ci è arrivato dal ministero, possa valutare una riapertura dei termini o una misura di recupero per chi è rimasto fuori.

Oltre 16 mila domande, sportello chiuso

Dal ministero delle Imprese brindano al successo dell’iniziativa: «Grande successo per il Bonus colonnine domestiche: dall’apertura dello sportello, avvenuta il 22 settembre, sono state presentate oltre 16 mila domande, a conferma del forte interesse dei cittadini per una misura che, nell’ambito degli interventi a sostegno del settore automotive, accompagna l’evoluzione della mobilità e favorisce la diffusione delle infrastrutture di ricarica elettrica».

Un risultato importante, ma in parte prevedibile. Lo si era già visto con il boom dell’Ecobonus, che in poche decine di minuti aveva esaurito le risorse disponibili, e più recentemente con il bando per i veicoli commerciali, anche qui risorse bruciate in poco tempo.

Segnali che confermano il buon andamento del mercato elettrico e la forte domanda di incentivi legati alla transizione. «Le richieste pervenute coprono al momento il valore delle risorse disponibili per il 2026, pertanto è stata disposta la chiusura dello sportello a partire dalle ore 12 di oggi, 27 ottobre».

Niente panico, però, per chi non è riuscito a presentare la domanda. Le risorse non sono finite definitivamente: il programma dispone infatti di una dotazione complessiva di 68 milioni fino al 2030. Ci sarà quindi spazio per nuove finestre e nuove opportunità di accesso al contributo.

Chi ha acquistato nel 2026 e non ha concluso l’installazione? Che fare?

«Se si acquista dopo il 26 giugno 2026 ma si installa nel 2027, si potrà richiedere l’agevolazione del 2027». Questa la risposta che ci ha dato Invitalia quindi se si sta procedendo con i lavori meglio interrompere e chiudere la pratica nel 2027. Per essere più chiari riportiamo anche questo passaggio della nostra richiesta a Invitalia: «Se invece si installa nel 2026, si può richiederla quest’ anno, lo sportello è aperto fino al 31 gennaio 2027 per la presentazione della domanda, ma non si può richiedere nel 2027, perché la competenza dell’annualità è in ragione dell’installazione».

E chi ha già il DiCo, il documento di conformità, firmato oggi? Compili la domanda entro le 12. Non escludiamo che qualcuno venga a sapere dopo della chiusura dello sportello e con DiCo chiuso nel 2026.

Approfittiamo della comunicazione del ministero per rispondere al lettore Francesco del Grosso che ci ha scritto: «Io voglio aspettare il 2027 per presentare la richiesta però ho dei dubbi, vi chiedo cortesemente se potete darmi una dritta grazie. Quando posso acquistare e fare la posa della colonnina l’anno prossimo? A inizio anno o bisogna aspettare che si apre la finestra come quest’anno? Sto montando l’impianto fotovoltaico con accumulo e i componenti principali sono weco quindi vorrei installare anche una weco, rientra nelle nuove normative che partono a gennaio 2027». Visto che l’analisi delle domande è in ordine cronologico conviene portarsi avanti con i lavori per essere pronti con la domanda, ma attenzione alla chiusura della pratica nel 2027. A prescindere dall’apertura della finestra i lavori devono essere chiusi nel 2027.

Per chi ha inviato domanda, consultare la propria domanda

E chi ha compilato la domanda? Queste le indicazioni. «Le domande saranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione. I richiedenti potranno consultare lo stato della propria richiesta accedendo all’area riservata della piattaforma dedicata. Qualora dovessero rendersi nuovamente disponibili risorse, l’eventuale riapertura dello sportello per il 2026 sarà comunicata con un apposito avviso».

Il contributo copre l’80 per cento delle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica, come colonnine e wall box, fino a un massimo di 1.500 euro per ciascuna persona fisica e di 8.000 euro per le installazioni sulle parti comuni degli edifici condominiali.

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