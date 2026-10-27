Bonus colonnine: ripensare le strettoie tecniche e burocrariche

Sono finiti i contributi 2026 per le stazioni di ricarica domestica, ma forse sarebbe opportuno ripensarli un po’ per cercare di risolvere quelli che sul campo si dimostrano i veri scogli per l’adozione della ricarica domestica nei contesti più difficili. Il nostro commentatore-poeta, l’amico Alessandro D (leggi anche qui e qui), ha qualche idea e ce la espone.

Di Alessandro D’Aiuto

Mentre mi accingo a scrivere queste righe leggo si Vaielettrico che sono andati esauriti i “bonus colonnine”, pari a 15 milioni di euro stanziati per il 2026. Fatalità è da un po’ che sto riflettendo proprio su questi meccanismi, cercando di incrociare le normative con quella che è la mia (relativa) esperienza sul campo in merito alla gestione di beni immobili… E a tutte le dinamiche che vi girano attorno.

Per quanto riguarda la prossima tornata di incentivi relativa alle stazioni di ricarica in ambiente privato, azzarderei un suggerimento a tutti gli attori interessati all’argomento affinchè rivedano, quanto meno in parte, le priorità in materia. E magari ne discutano a viso aperto nelle sedi opportune. Siano essi produttori, coordinatori tipo Motus-e, referenti politici e stampa specializzata.

Occupandomi quotidianamente di immobili (e avendo a che fare con chi vi abita) ho infatti avuto modo di notare che quasi sempre il vero problema che frena l’adozione di sistemi di ricarica in ambito condominiale non è tanto il prezzo della wallbox in se’. E se vogliamo nemmeno quello dell’approntamento materiale di un impianto adeguato. Chiaro, senza soldi non si canta Messa. Ma non sono quelle le spese che fanno la vera differenza. Non saranno alcune decina di metri di filo e qualche cento euro di wallbox a spaventare. Ovvio che se ti arrivano in regalo sei più contento, ma l’aspirante automobilista elettrico sa che sono una specie di “biglietto di ingresso” che si deve affrontare una volta per tutte, e le accetta più o meno di buon grado.

Il vero nodo è l’adeguamento delle parti comuni

Il vero scoglio, il problema che può costare fior di soldi e soprattutto decreta il successo o il fallimento, è dato dalle modifiche tecniche e burocratiche richieste per adeguare le parti comuni alle nuove necessità elettriche. Nello specifico ho notato che ci sono due voci fra le tante che si mettono di traverso, tanto più che sono soggette all’approvazione della maggioranza dei condomini con tutte le dinamiche che conosciamo perfettamente.

Parlo dell’aggiornamento della certificazione di prevenzione incendi (CPI) e della riprogettazione dello “sgancio parti comuni”. Si tratta di due pratiche tutt’altro che banali. Richiedono infatti l’intervento di specifici professionisti la cui fattura, per forza di cose, non può essere considerata indolore.

Il costo di queste pratiche, anche qualora suddiviso in millesimi, non è mai del tutto trascurabile. Ed è umanamente comprensibile che non tutti possano vedere la cosa come un “investimento in prospettiva” sul proprio bene immobile. Per molti, oggi come oggi, si tratta di un’inutile spesa. Non entro nel merito di questo giudizio, ma questo accade. Inutile far finta che non sia così.

Di conseguenza mi permetto di suggerire l’idea di indirizzare e modulare i prossimi incentivi specificamente verso il superamento delle strettoie tecniche e burocratiche relative alle parti comuni. Mi è perfettamente noto che l’attuale schema di incentivazione si occupa anche di questi aspetti. Ma a mio avviso sarebbe il caso che ci si focalizzasse maggiormente e specificamente su queste voci.

Se scatta la tagliola dell’assemblea condominiale

Per mia esperienza sono questi problemi, più che qualche cento euro per far comprare la wallbox al privato, a decretare o meno la possibilità di creare una rete di ricarica domestica ll’interno di un condominio.

Potendo contare strutturalmente su questo tipo di incentivazione e magari su un riordino della normativa in materia (quantomai urgente a mio avviso) in tante situazioni verrebbero probabilmente meno i problemi e le troppe opposizioni che si creano in sede di assemblea. Dove perfino la richiesta di far passare un semplice cavo FG16 nelle parti comuni scoperchia un vaso di Pandora. Circolari e decreti attuativi sono pronti a colpire alla giugulare l’ignaro elettroautomobilista che pensava bastasse “una presa e un filo adeguato”.