Bonus colonnine: proteste, ma plauso per la programmazione

























Il bonus colonnine ha fatto arrabbiare diversi lettori che ci hanno segnalato di aver “perso il treno”: “Ho comprato e installato la wallbox prima del 26 giugno”. Ergo: non hanno diritto all’incentivo. Un vero peccato, soprattutto alla luce dell’exploit delle immatricolazioni elettriche grazie all’ecobonus. Accanto alle proteste — comprensibili — c’è però anche chi plaude alla misura. La novità non è tanto il bando, già proposto più volte negli anni scorsi, quanto la programmazione, come sottolinea Alberto Stecca, ceo di Silla Industries: i 68 milioni stanziati fino al 2030 garantiscono continuità e prevedibilità. Sono circa 15 milioni l’anno per 5 anni, un orizzonte che permette alle aziende costruttrici di pianificare investimenti. E ai cittadini di orientarsi con maggiore sicurezza.

Stecca: un passo avanti rispetto al passato

«Il bonus per le infrastrutture di ricarica torna, questa volta con una differenza sostanziale: i decreti attuativi lo rendono finalmente operativo e la dotazione prevista non si esaurisce in una singola finestra temporale. Sono 15 milioni all’anno fino al 2029, a cui si aggiungono 8 milioni nel 2030.È un cambio di passo importante, perché la transizione verso la mobilità elettrica ha bisogno di incentivi, ma ancora di più di prevedibilità».

Steca per sostenere il suo ragionamento cita dati concreti: «Le precedenti misure lo hanno dimostrato: il Bonus colonnine domestiche 2023-2024 disponeva di una dotazione una tantum di 40 milioni, tanto che il Ministero ha dovuto riaprire più volte gli sportelli quando le domande non esaurivano i fondi entro la finestra prevista, lasciando famiglie e imprese nell’incertezza sui tempi. Un produttore che deve pianificare l’espansione di una linea di assemblaggio, negoziare contratti pluriennali con i fornitori di componenti elettronici o formare una rete di installatori non può ragionare su un orizzonte di poche settimane: ha bisogno di sapere, con ragionevole certezza, che la domanda sarà sostenuta anche fra tre o quattro anni».

Si incentivano gli investimenti delle imprese

Un dato che frena l’affermarsi della mobilità elettrica in Italia è quindi la situazione di incertezza continua. Manca la convinzione sulla necessità dell’elettrificazione come confermano i diversi bandi dedicati all’acquisto dove si sono e si finanziano anche auto non elettriche come le Euro 6 e le ibride. Approccio condannato dalla Corte dei Conti.

Stecca plaude alla programmazione pluriennale. «Una politica di incentivi stabile, infatti, non sostiene soltanto l’acquisto di una wallbox: contribuisce a dare visibilità alla domanda e quindi a permettere alle imprese della filiera di programmare produzione, investimenti e innovazione. È una differenza importante. L’incentivo può sostenere un acquisto; la continuità può contribuire a costruire un settore. Si è discusso molto, e giustamente, della crescita delle infrastrutture pubbliche, ma il luogo naturale della ricarica resta quello in cui l’auto rimane più a lungo: casa. Per questo sostenere l’installazione di sistemi di ricarica domestici e condominiali significa intervenire nel cuore dell’esperienza quotidiana della mobilità elettrica».

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