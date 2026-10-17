Bonus colonnine: dubbi su date ed estratto conto

Bonus colonnine sempre problemi. Oltre gli esclusi per aver installato prima del 26 giugno 2026, oltre chi ha comprato una colonnina al di fuori dell’elenco GSE, senza dimenticare chi ha avuto in omaggio la wallbox ma ha pagato anche caro il sistema di connessione, c’è chi lamenta il problema della ricevuta bancaria e Stefano sottolinea come funziona l’arco temporale di presentazione della domanda soprattutto per chi acquista nel 2026 ma installa nel 2027. Vaielettrico risponde, per scriverci: info@vaielettrico.it

Compro nel 2026, installo nel 2027?

Stefano ci scrive per sottolineare che «Se le fatture di elettricista, colonnina, muratore, etc. etc. sono a cavallo tra 2026 e 2027, il bonus va chiesto nel 2027. Se tutte le fatture sono 2026 ma l’opera è stata completata nel 2027, il bonus si chiede sempre nel 2027. In pratica l’anno di competenza del bonus è quello della DICO che certifica che l’impianto è stato completato, siccome la fattura può anche essere quietanziata molto prima». Insomma secondo Stefano sottolinea che si può scavallare l’anno ovvero se si compra nel 2026 e si installa nel 2027 la richiesta è valida per il 2027.

“Se ho un conto online all’estero e non posso aspettare l’estratto conto trimestrale?”

Questo il primo punto, poi Stefano chiede: «Dovreste davvero fare chiarezza sul maledetto estratto conto! Il decreto richiede che sia allegato l’estratto conto del conto corrente, ma come fare se uno non lo ha ancora perché la banca lo produce ogni 3 mesi? Io ho preso la wallbox a inizio ottobre e vedrò la spesa nell’estratto conto di gennaio 2027 a fondi esauriti. Il ministero chiarisce che in mancanza di estratto conto va bene la lista movimenti timbrata e firmata dal funzionario della banca, ma siamo nel 2026».

E quindi? «Molti italiani hanno un conto online con banche senza sportello e/o che sono ubicate in Olanda e cose genere. Diventa impossibile in questi casi avere la lista timbrata e firmata. Invitalia riferisce che la “ricevuta” non è accettata, ma??? Ma perchè? Perchè a detta loro la emette il venditore e non un elemento terzo, pertanto no ricevuta \ no fattura con quietanza. Allora la ricevuta del bonifico? Nemmeno perchè è una disposizione che non è detto sia andata a buon fine. Questo, nel 2026, è il vero schifo. Vogliamo aggiungere altro? Ti bocciano la richiesta? sei fregato… nemmeno l’anno successivo puoi riprovarci. Vorrei avere i soldi per andare per avvocato perchè una cosa del genere è grottesca».

Cosa ci ha risposto Invitalia

Riposta – Gian Basilio Nieddu: Abbiamo chiesto a Invitalia che ha spiegato bene lo “sfasamento temporale”. «Se si acquista dopo il 26 giugno 2026 ma si installa nel 2027, si potrà richiedere l’agevolazione del 2027». Che senso ha? Può essere utile per chi la installa in un box condominiale e deve aspettare il via libera dell’assemblea. Attenzione come sottolineano da Invitalia «Se invece si installa nel 2026, si può richiederla quest’ anno, lo sportello è aperto fino al 31 gennaio 2027 per la presentazione della domanda, ma non si può richiedere nel 2027, perché la competenza dell’annualità è in ragione dell’installazione». Risposta chiara.

Passiamo all’estratto conto. Il decreto se non si ha la possibilità di avere nei tempi l’estratto conto del conto corrente permette un’alternativa: «è ammesso l’elenco dei movimenti riportante il timbro dell’istituto di credito e la firma del funzionario incaricato su ogni pagina, attestanti la validità della documentazione prodotta». Abbiamo constatato di persona che il documento si ottiene in pochi minuti. Ma Stefano fa riferimento ai conti online. Alcuni di questi fanno riferimento a una banca con sede fisica o un ufficio di rappresentanza a cui rivolgersi, anche se la banca è solo digitale è possibile richiedere un documento con validazione manuale (firma e timbro). Ci dovrebbe essere una soluzione per tutti. Ma ha ragione Stefano, si tratta di una complicazione. Inutile.

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