Bonus colonnine: si inizia a pagare e restano pure dei soldi. Il ministero delle Impresse ha pubblicato la graduatoria che conta 11.485 domande. Flop condomini: solo una quarantina di richieste.

Via al pagamento del bonus da 1500 euro e 8.000 per i condomini

Nel sito del ministero delle Imprese è stata pubblicata la graduatoria dei contributi concessi a chi ha presentato domanda per le installazioni di colonnine e wallbox dal 1° gennaio al 22 novembre 2024.

Via all’accredito in conto corrente ma, fanno sapere dal ministero, e anche ai controlli a campione. Servpno «per verificare la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentate». Previste anche ispezioni per controllare l’effettivo allacciamento della colonnina.

In totale 11.450 domande, solo una quarantina quelle dei condomini

Sono 11.450 le domande presentate per le installazioni da gennaio al 22 novembre 2024. I condomini? Abbiamo individuato scorrendo tutte le 192 pagine dell’allegato A solo una quarantina di domande relative ai condomini. Per di più non tutti hanno chiesto in contributo massimo, pari a 8.000 euro, ma si sono limitati a 5/4 mila euro. Abbiamo visto perfino una domanda da 1000 euro.

LEGGI: La guida agli incentivi per i motori marini

Quanto è stato concesso in totale? Facendo una media generosa di 1250 euro – rispetto al massimale di 1.500 ma in tanti hanno chiesto 700/800 euro- per 11.410 domande otteniamo 14,2 milioni. Se a questi sommiamo i 340mila euro dei condomini, anche qui con manica larga, emerge che restano circa 5 milioni non spesi.

Si aprirà una nuova finestra per finanziare le installazioni degli ultimi 40 giorni?

Le risorse non mancano e come si legge ancora nel sito di Invitalia dopo le opportune verifiche amministrative: «Sarà resa nota la data di riapertura per la presentazione delle domande di contributo per gli acquisti e le installazioni effettuate nel 2024».

Quando? Non si sa. Se si segue la logica del bando 2023 – la finestra fu riaperta a marzo 2024 per dare i contributi a tutti coloro che avevano installato le colonnine – chi conclude la procedura entro fine 2024 dovrebbe aver diritto al bonus.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –