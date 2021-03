Bonus bici e monopattini, dove eravamo rimasti? C’è una stata coda nel 2021, dedicata agli esclusi del click day del 3 novembre scorso, che tocca ben 104.985 persone. Cittadini che, anche per problemi tecnologici, non sono riusciti ad avere buono e rimborso nei tempi dovuti. Secondo il ministero ora sono stati tutti pagati. Restano nel limbo 150 sfortunati che attendono le ultime verifiche.

Bonus bici e monopattini / Un esercito elettrico: 663.710 finanziati per 215 milioni

Alla fine il ministero, non più dell’Ambiente ma della Transizione Ecologica, ha dato i numeri complessivi del buono mobilità 2020. Sono 663.710 i cittadini beneficiari che hanno ricevuto il buono o il rimborso per l’acquisto di bici, ebike o monopattino. La conferma in un comunicato: “Si avvia a conclusione, con gli ultimi bonifici in verifica da parte della Consap, anche la seconda e ultima fase del programma sperimentale per la mobilità sostenibile 2020“. Siamo ai titoli di coda.

Bonus monopattini / Gennaio-febbraio: 104 mila domande per 31,5 milioni

La finestra di rimborsi aperta tra gennaio e febbraio ha permesso l’invio di 104.985 richieste dei cittadini che hanno acquistato bici o monopattini tra il 4/5 e il 2/11 2020. Si aveva diritto a un massimo di 500 euro per il 60% della spesa. Vediamo il bilancio economico: “Ad oggi sono state elaborate e liquidate tutte le richieste pervenute per un valore complessivo di oltre 31,5 milioni. I pagamenti sono stati smaltiti con una media di oltre 5 milioni di euro di rimborsi al giorno“. Ritmo che abbiamo monitorato sui vari gruppi social e nei messaggi inviati dai lettori di vaielettrico.it. Non tutti hanno brindato, c’è chi è rimasto fuori, per ammissione del ministero: “Rimangono in sospeso gli ultimi 150 bonifici, stornati per un errore di inserimento dei dati, che al momento sono al vaglio della Consap per le necessarie verifiche“.

Agli esercenti liquidati 60 milioni di euro

Procede anche il rimborso degli esercenti. Ecco gli ultimi dati: “Ad oggi sono state liquidate circa 12.200 fatture pari a oltre 60 milioni di euro“. Non conosciamo però quanto manca per avere un quadro finale dei rimborsi totali agli esercenti. Visto l’alto numero di beneficiari, si spera che questo fenomeno spinga gli amministratori a puntare alla realizzazione di piste per la micro-mobilità.

