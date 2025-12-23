Bolzano: incentivi rinnovabili, ma non per prodotti cinesi

Via agli incentivi per impianti fotovoltaici, batterie di accumulo e pompe di calore, ma «a condizione che i prodotti finali utilizzati e i componenti principali dell’impianto non siano di fabbricazione cinese». Lo scrivono nero su bianco a Bolzano, nelle linee guida della Provincia autonoma relative alla promozione dell’efficienza energetica e all’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili per il 2026.

Una transizione energetica Made in Europa. Ma è possibile avere componenti “Cina free”?

Può una Provincia, seppure autonoma, bandire dalla gara un prodotto o sue parti per l’origine geografica? Ci sono dubbi, visto che i limiti dell’Unione Europea sono stati finora riservati alle imprese cinesi dell’ambito medico. Ma poi esiste un prodotto totalmente europeo nel campo delle rinnovabili? Sono i dubbi che emergono dalla lettura delle linee guida del programma di incentivazione delle rinnovabili approvate dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Queste le due righe dedicate alla geopolitica nelle linee guida: «Per le piccole imprese il tasso di sovvenzione per l’installazione di impianti fotovoltaici passerà dal 20% al 25% dei costi ammissibili, a condizione che i prodotti finali utilizzati e i componenti principali dell’impianto non siano di fabbricazione cinese».

I beneficiari: dai cittadini alle imprese

Interessante il bando riservato a privati, amministrazioni pubbliche e organizzazioni no-profit, oltre che alle aziende. Nella tabella che abbiamo elaborato e pubblicata qui sotto gli elementi centrali del bando.

Avanti tutti secondo l’assessore provinciale Peter Brunner: «Nel 2025 abbiamo migliorato i criteri di finanziamento nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, al fine di ridurre ulteriormente la dipendenza dai combustibili fossili e abbassare in modo sostenibile i costi energetici per la popolazione e le imprese. Nel 2026 proseguiremo con questo impegno e manterremo sostanzialmente le misure e i tassi di sovvenzione applicati nel 2025».

Procedure semplificate e sostegno fino al 80% per i condomini

L’installazione di pompe di calore elettriche con sistemi fotovoltaici continuerà ad essere sovvenzionata con il 60% dei costi ammissibili, una percentuale che nel caso degli edifici condominiali arriva addirittura all’80%.

«L’incentivazione delle pompe di calore sta riscuotendo grande successo e, proprio per questo, manteniamo un alto tasso di sovvenzione con l’intento di consentire al maggior numero possibile di persone di passare a una soluzione di riscaldamento rispettosa del clima e destinata a durare nel tempo», sottolinea l’assessore provinciale.

La novità per il 2026 consiste nella semplificazione del calcolo dei costi ammissibili per l’installazione di pompe di calore elettriche. Inoltre, in alternativa alla certificazione CasaClima, nel caso di sostituzione di caldaie autonome con pompe di calore in singole unità abitative sarà possibile presentare anche l’APE (Attestato di Prestazione Energetica).

Per le piccole imprese il tasso di sovvenzione per l’installazione di impianti fotovoltaici passerà dal 20% al 25% dei costi ammissibili; inoltre, i contributi per gli impianti fotovoltaici possono essere cumulati, per tutti i richiedenti, con le tariffe incentivanti previste per le comunità energetiche.

Le richieste possono essere presentate dal 1° gennaio al 31 maggio 2026 all’Ufficio Energia e tutela del clima. La novità è che privati, imprese e pubbliche amministrazioni potranno presentare le domande di contributo esclusivamente tramite il portale online myCIVIS con SPID, CIE o carta dei cittadini attivata. Le domande devono essere presentate prima dell’inizio dei lavori.