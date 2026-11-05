Bolzano è in Europa: il 30% di auto immatricolate è elettrica

A Bolzano la transizione elettrica dell’auto procede con ritmi decisamente più europei che italiani. In Alto Adige, a settembre, il 30,9% delle nuove immatricolazioni ha riguardato vetture elettriche. Siamo ancora lontani dal 99% della Norvegia o della Danimarca, ma già in linea con i principali mercati europei: vicini al 41% della Francia e al 32,4% della Germania. I dati variano di mese in mese, ma la tendenza è chiara: la quota delle auto elettriche cresce e resta stabilmente in doppia cifra. E nel resto d’Italia? A ottobre, dopo la spinta degli incentivi, la quota delle elettriche si è fermata al 6,1%, senza mai superare il 10%. Ultimi in Ue. Non a caso avevamo titolato: «Bolzano non è Italia», è Europa. I numeri continuano a confermare questa diversità, ma solo dentro i nostri confini.

Nelle altre Regioni si finanziano anche le auto inquinanti, non in Alto Adige

All’articolo dedicato ai 6mila euro di incentivi dell’Alto Adige per il 2027, riservati a chi rispetta determinati limiti Isee e rottama un’auto inquinante, alcuni lettori hanno ricordato il caso del Veneto e dei suoi contributi fino a 15mila euro. Un richiamo corretto. Ma l’approccio delle due regioni è profondamente diverso.

In Veneto, come in altre realtà, gli incentivi non sono riservati esclusivamente alla mobilità elettrica e finiscono per sostenere anche veicoli con motore termico. Evidente il caso della Lombardia, dove la gran parte delle risorse è confluita verso le ibride, mentre alle auto elettriche sono rimaste soltanto le briciole. La definiscono neutralità tecnologica, ma il messaggio di fondo è un altro: non abbandonare il motore a combustione.

Davvero gli incentivi alle elettriche non funzionano? I fatti raccontano il contrario. Lo si è visto con il bando del Pnrr: le risorse disponibili sono andate esaurite in poche ore. Risultati molto positivi anche per i veicoli commerciali leggeri, dove una quota delle risorse era riservata esclusivamente ai mezzi a batteria. E lo stesso vale per il bonus colonnine domestiche: nonostante l’esclusione di molti cittadini che avevano sostenuto la spesa prima del 26 giugno, i fondi disponibili sono stati assorbiti nel giro di poche settimane.

Torniamo allora ai 15mila euro del Veneto. Più gli incentivi sono generosi, più risultano appetibili? Non necessariamente. Il caso della Germania lo dimostra. Con contributi che non superano i 6mila euro e che non sono destinati a tutti indistintamente, sono state finanziate circa 100mila auto elettriche, ben oltre i risultati ottenuti dall’ecobonus italiano.

E poi c’è l’esempio dell’Alto Adige. Qui il contributo base era di appena 2mila euro, eppure è bastato per accompagnare il territorio verso livelli di elettrificazione paragonabili a quelli dei principali Paesi europei. Un segnale che il successo degli incentivi non dipende soltanto dal loro importo, ma soprattutto dalla coerenza delle politiche che li accompagnano. Non come a Trento dove sono stati abbandonati perchè “c’è l’ecobnus”, oggi non c’è il contributo nazionale e provinciale.

La ricetta dell’Alto Adige? Programmazione costante

Il direttore del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, Martin Vallazza, sintetizza bene l’approccio scelto dalla Provincia. Presentando l’incentivo da mille euro per l’installazione di punti di ricarica domestici, ha illustrato anche una campagna di promozione delle wallbox, accompagnata da una guida che approfondiremo in un prossimo articolo. Nel confronto è inevitabilmente entrato anche il bonus colonnine nazionale.

«A livello nazionale c’erano contributi anche molto elevati assegnati tramite click day, ma i fondi si sono esauriti velocemente. Noi puntiamo invece sulla continuità degli incentivi e vogliamo rafforzarli ulteriormente». E tanti sono rimasti esclusi.

Prevedibilità, programmazione e informazione sono i pilastri di una strategia che punta con decisione sull’elettrificazione, anziché sull’incerta e spesso contraddittoria neutralità tecnologica.

In Alto Adige gli amministratori scelgono di metterci la faccia e promuovono apertamente la mobilità elettrica, non una generica mobilità a basse emissioni. È un messaggio che appare più credibile di quello di chi stanzia risorse anche consistenti, ma finisce per mettere sullo stesso piano un veicolo con motore termico, seppur meno inquinante, e un veicolo a zero emissioni. A Bolzano i traguardi sono diversi: «Secondo il Piano Clima della Provincia, nel 2030 i veicoli elettrici dovranno rappresentare il 50 per cento delle nuove immatricolazioni». Ci sono vicini.

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