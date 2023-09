Bologna elettrica: la ricarica è un parcheggio

Bologna elettrica: anche nel capoluogo emiliano, in una zona centralissima, gli spazi per le ricariche sono usata come parcheggi, segnala Carlo. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Bologna elettrica / Colonnine nuove, vizi antichi: perché nessuno interviene?

“Segnalo, inviandovi una foto, la situazione che si presenta quotidianamente in via Jacopo della Lana a Bologna. Due stalli Be Charge appena istallati e già regolarmente funzionanti sempre e dico sempre occupati da più giorni, da auto termiche. Di Polizia municipale o accertatori neanche l’ombra“. Carlo Culot

Uno smacco per chi deve rifornire e per i gestori

Risposta. Le Polizie Locali hanno mille impegni e non possono arrivare dappertutto, questo lo sappiamo. Rilanciamo però per l’ennesima volta la domanda-chiave: che cosa accadrebbe se le macchine parcheggiate impedissero di utilizzare le pompe di benzina? Siamo certi che l’intervento ci sarebbe, anche per evitare ai gestori di perdere incassi per l’impossibilità di accedere al rifornimento. Lo stesso principio dovrebbe valere per chi ha installato le colonnine, in questo caso Be Charge: migliaia di euro spesi, senza possibilità di ritorno economico. Ancora una volta ricordiamo quel che prescrive il Codice della Strada alla voce Aree dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici: “Il divieto di sosta, con le relative sanzioni, si estende alle aree dove si trovano le colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli. Il divieto vale anche per gli stessi veicoli elettrici che non stanno effettuando la ricarica o se hanno completato da oltre un’ora l’operazione”. Un pensierino va poi rivolto ai simpatici signori che hanno parcheggiato nonostante ci sia, bello evidente, un segnale di divieto di sosta. Inciviltà, menefreghismo...scegliere voi il termine che vi sembra più adatto.

