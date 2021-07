Bologna: batteria monopattino manda a fuoco negozio

Esplode la batteria al litio di un monopattino in ricarica, parte la scintilla e il rogo distrugge il negozio di bici Extreme Bike. E’ successo ieri mattina a Bologna, nel locale che si affaccia lungo via San Donato, una delle arterie radiali che dal centro portano alla periferia della città. Nonostante il pronto intervento del proprietario non c’è stato niente da fare.

Non è il primo incendio da monopattino, ne avevamo scritto a novembre 2019 quando le fiamme erano divampate in una casa di Milano provocando la morte di due giovani (leggi qui) e più di recente quando, sempre a Milano, un incendio aveva danneggiato un rivenditore di scooter e bici elettriche (qui).

Ieri noi eravamo presenti nelle vicinanze, circa 30 minuti dopo l’incendio. In auto, incolonnati in fila, la strada chiusa per centinaia di metri dalla transenne, la polizia municipale a deviare il traffico, i vigili del fuoco a tentare di domare le fiamme. Il fumo tutt’ intorno. Una scena quasi apocalittica per il quartiere popolare. E tutto a causa di una batteria al litio.

Il proprietario non è riuscito a spegnere l’incendio

L’esercente e titolare del negozio Extreme Bike, si chiama Enrico Turella, e ha ricostruito la vicenda: il monopattino era custodito nel locale in attesa di riparazione. A un certo punto la batteria al litio è esplosa e sono partite le fiamme, Turella ha buttato fuori il monopattino, ha imbracciato l’estintore ma l’azione non ha prodotto risultati e il rogo si è allargato a gomme e cartoni.

La palazzina è stata evacuata, ma comunque un’anziana si è sentita male ed è stata soccorsa dal 118 per aver respirato troppo fumo. I danni sono pesanti: due appartamenti sono stati dichiarati inagibili mentre una decina di inquilini ha abbandonato la propria abitazione. Per capire bene tutte le cause dell’incendio oltre la polizia sono interventi per gli accertamenti del caso gli agenti della Scientifica.

La disperazione del proprietario per il rogo dalla batteria del monopattino

Sulla pagina Facebook il titolare ha lasciato un messaggio di dolore: “Purtroppo Extremebike chiude e non so se riaprirò e se riuscirò a farlo, mi dispiace solo di una cosa non tanto di aver perso tutto, ma di aver lasciato con forza il mondo a cui ho dedicato la mia vita, anni di passioni e duro lavoro ma sempre fatto con tanta passione”.

A seguito del tragico incidente di Milano che causò la morte di due giovani fidanzati, scrivemmo più volte di monopattini e sicurezza. Per evitare questi incendi è indispensabile usare tutte le la precauzioni del caso. in particolare liberare le vicinanze della batteria da oggetti infiammabili.

