Per il bollo dei veicoli elettrici, il 2026 potrebbe segnare un punto di svolta. Al momento non c’è alcuna certezza su cosa accadrà, ma neppure la garanzia che l’attuale esenzione verrà confermata. Il Governo intende infatti trasferire alle Regioni la piena gestione del tributo, bollo delle elettriche compreso. La proposta è contenuta in uno schema di decreto legislativo che ora attende il vaglio del Parlamento.

Già oggi la situazione non è omogenea: in Lombardia e Piemonte l’esenzione dal bollo per le elettriche è permanente, mentre nelle altre Regioni si applica per cinque anni, seguiti da una riduzione parziale dell’importo. Nonostante le differenze territoriali, ad oggi per legge nessuna Regione può imporre il pagamento del bollo sui veicoli elettrici nei primi anni di immatricolazione.

L’inizio della fine dei benefit per le elettriche

Il documento approvato dal Consiglio dei ministri, “Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale“, risponde alla filosofia del federalismo fiscale. Se sarà approvato le esenzioni verranno decise da ciascuna regione. Dal 2026 ogni Regione forse potrà decidere in modo autonomo con gli scenari più diversi, estendere ad altre motorizzazioni gli sconti o chiudere il capitolo esenzioni per le elettriche.

Una giungla che certamente non farà bene alla diffusione delle auto a zero emissioni in un Paese come l’Italia che già è il fanalino di coda d’Europa. Anche volendo accettare i principi dell’autonomia regionale e del federalismo fiscale ci aspetteremmo che venissero applicati in senso migliorativo. Qui invece li stiamo utilizzando per sgretolare, tassello dopo tassello, tutta la politica di incentivazione alla mobilità sostenibile.

Un esempio è il Piemonte, dove l’ultima finanziaria ha abolito l’esenzione quinquennale per le ibride: ora pagano il 50% rispetto alle auto termiche. Ma sono significative le parole dell’assessore al bilancio Andrea Tronzano: «Le auto elettriche non si possono tassare per legge dello Stato”. Oggi, infatti, è proprio la normativa nazionale a impedire qualsiasi imposizione fiscale sulle elettriche.

Secondo la logica dell’assessore, però, con l’aumento delle immatricolazioni potrebbe sorgere l’esigenza di introdurre una forma di tassazione: «Nel 2017 sono state immatricolate circa 6.000 auto ibride, nel 2023 sono diventate 50.000».

Oltre il bollo sarà preso di mira anche il diritto al parcheggio gratuito?

Un discorso simile arriva da Bologna dove si è decisa una stretta sulle ibride: dovranno pagare il parcheggio e verrà limitato l’accesso alla Ztl. Anche qui si richiama la crescita dei numeri: «Nel 2019 i permessi erano meno di 18.000, nel 2023 sono saliti a circa 30.000 (+66%)».