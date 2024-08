Bollino nero chi se ne frega. Stalli occupati anche in autostrada

Viaggiare durante i fine settimana d’agosto, giornate da bollino nero, è pesante per tutti. Il traffico è lento e bisogna avere tanta pazienza e rispettare le regole. Per esempio, non occupare abusivamente gli stalli per la ricarica. Eppure succede di frequente, anche in autostrada dove sono installate le preziose colonnine. Ecco cosa è successo proprio a noi, nel viaggio di ritorno dalla Sardegna.

Ad agosto quando i viaggi si allungano e la ricarica è ancora più preziosa

In Sardegna tante colonnine, di solito poco frequentate, durante l’estate hanno visto impennare l’utilizzo grazie ai sempre più numerosi turisti – tanti dai Paesi Bassi e dalla Germania – alla guida di auto elettriche. Bene.

Si sono viste anche le auto a batteria nei traghetti (dove non c’è nessun problema di imbarco). Ma finita la traversata e sbarcati nella penisola è necessaria prima o poi una fermata per ricaricare.

Per chi sbarca da Livorno e vuole ricaricare in autostrada – quella verso Firenze/Bologna – segnaliamo la stazione presente nell’area di sosta di Castagnolo Est non lontano da Pisa. Un servizio prezioso che permette di ricarica l’auto mentre si beve un caffè, si mangia qualcosa e si va alla toilette.

Abusivi anche con l’auto elettrica, tornando dalla Sardegna in una giornata da bollino nero

Ma anche nelle stazioni di servizio non manca chi abusa degli stalli dedicati alla ricarica, benchè a sua volta automobilista elettrico. A noi, per esempio, è successo che uno dei due stalli fosse occupato da una Mini elettrica. Fingendo di non saperlo, abbiamo chiesto al proprietario: “E’ un’auto elettrica? “. Incompleta la risposta: “Si certo“. Peccato che stava occupando lo stallo senza ricaricare.

Il tempo di un caffè e la Mini era sparita. Almeno è stata una sosta breve e veloce. Nel frattempo uno stallo è stato invece occupato da una e-tron intenta a caricare e l’altro da una Mercedes GLS 350 4Matic termica. Questa invece occupante abusiva.

Tutti gli abusi sono intollerabili, ma assumono una gravità maggiore durante certi periodi dell’anno, quando tanti cittadini percorrono centinaia di chilometri e hanno necessità di programmare tranquillamente la loro ricarica. Senza abusivi a far perdere tempo.

