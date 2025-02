Caro bollette, al governo c’è un amico “geniale”: tagliare la tassa sulla CO2

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Il governo Meloni sta pensando di ridurre i costi delle bollette, “tagliando” la tassa sulle emissioni di CO2. Ci sta lavorando il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Il provvedimento riguarderebbe le imprese ed è una risposta alle richieste, sempre più pressanti di Confindustria. Intanto, il prezzo del gas è sceso del 15% in pochi giorni, in seguito all’intervento di Trump per un accordo di pace tra Russia e Ucraina.

La proposta ha già sollevato polemiche. E non poteva essere diversamente. La tassa sulle emissioni di CO2 è una pietra angolare della strategia per la lotta al cambiamento climatico. Inoltre, se così fosse, il provvedimento andrebbe solo a favore delle imprese. Tra l’altro senza aspettare l’intervento della Commissione Ue che fra un mese presenterà la sue contromisure sull’aumento dei prezzi energetici. Ma soprattutto, è tecnicamente possibile tagliare la tassa sulla CO2?

Quale sia il tema lo ha spiegato Francesco Ferrante su “X”. Il vicepresidente del Kyoto Club e dirigente di Legambiente: “Bollette energetiche troppo care a causa del gas fossile? Disaccoppiamo il prezzo dell’elettricità da rinnovabili: no, troppo complicato. Eliminiamo le speculazioni? No, che le aziende si arrabbiano. Cancelliamo piuttosto l’unica tassa ambientale: #geniali”.

Il ministro dell’Economia Giorgetti sta pensando a un aiuto alle imprese per ridurre i costi della tassa sulla CO2 per le imprese

La notizia di un possibile taglio alla tassa sulla CO2 è stata anticipata da Repubblica, raccontando l’audizione del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in Parlamento. Rispondendo sugli allarmi di Confindustria sul prezzo del gas aumentato, raddoppiato da un anno a questa parte, Giorgetti ha anticipato che il governo è pronto a intervenire.

«Nelle prossime settimane dovrà essere assunto un provvedimento con riferimento alle dinamiche dei prezzi», ha detto l’esponente leghista in Senato rispondendo a un’interrogazione di Matteo Renzi. «L’andamento dei prezzi dell’energia, in particolare delle bollette non dipende dal comportamento del governo ma da dinamiche che talvolta hanno anche caratteristiche speculative».

Il prezzo del gas è crollato del 15% negli ultimi giorni

Del tema si discute ormai da settimane, da quando gli investitori hanno scommesso sul rialzo dei prezzi in seguito a un inverno più freddo rispetto agli ultimi due. E sulla necessità dell’Europa di riempire gli stoccaggi, i depositi dove si immagazzina il gas nella stagione calda per avere una riserva sufficiente in inverno. Ma è anche vero che negli ultimi tre giorni, il prezzo sui mercati europei è crollato del 15%, tornando verso i 50 euro al megawattora, sulla scia dei possibili colloqui di pace per mettere fino alla guerra in Ucraina.

Con il primo di gennaio, non arriva più nell’Ue il gas di provenienza russa. Ma non c’è dubbio che la fine del conflitto potrebbe rimettere in gioco le enormi riserve di materia prima di Gazprom, il colosso energetico controllato dal Cremlino.

Ma nell’incertezza delle possibili trattative “sollecitate” dal presidente americano Donald Trump, il tema del costo della bolletta energetica rimane. Soprattutto in Italia, il Paese della Ue che più di ogni altro dipende dal gas sia per il riscaldamento sia per la produzione di elettricità. Oltre alla materia prima utilizzata per le attività industriali energivore.

In arrivo l’intervento di Bruxelles sul caro energia

Per questo motivo, la Commissione Ue sta preparando un suo intervento che verrà annunciato a fine marzo con la presentazione del Clean industrial deal. Un provvedimento in cui saranno previsti aiuti alle imprese per proseguire sulla strada della transizione ambientale. Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile tetto al prezzo del gas, ma si lavora anche al disaccoppiamento al prezzo del gas da quello dell’energia elettrica, mettendo in evidenza il ruolo delle rinnovabili.

La proposta di tagliare la tassa sulla CO2, invece, al momento è solo italiana. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha anticipato che il decreto verrà presentato lunedì 17. Sarà interessante capire come verrà formulato. L’emissione di certificati verdi (che si acquistano per poter “inquinare”) e il loro mercato non possono essere sospesi. Se ne era parlato nel 2022, all’apice della crisi del gas (quando il prezzo era volato oltre i 300 euro al megawattora), trainando anche quello dei certificati verdi. Ma ora le quotazioni sono tornate quasi ai livelli precedenti e sono stabili. Inoltre, se il governo volesse dare un aiuto finanziario alle imprese per il pagamento della tassa, la Ue potrebbe contestare l’aiuto di Stato.

Domande che potrebbero avere le prime risposte la prossima settimana.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –