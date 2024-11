Bollette 2/: perché il Tar delude ai consumatori e “salva” Enel, Eni ed Acea

Bollette “scorrette”: il Tar del Lazio ha annullato le sanzioni per 15 milioni di euro inflitte dall’Antitrust a Enel, Eni Plenitude e Acea nel novembre 2023. L’Authority aveva giustificato le multe accusando i tre operatori di “pratiche commerciali aggressive“. Ma cosa ha portato a una simile decisione, che pare non aver tenuto conto di quanto accaduto sul mercato dell’energia?

La sentenza del Tar è di pochi giorni fa. Annulla una decisione, per certi versi storica dell’Antitrust, il quale aveva sanzionato i tre big energetici per “modifiche unilaterali dei prezzi dell’energia elettrica e del gas in presunta violazione del “Decreto Aiuti bis”. Tale norma, emanata in un periodo di forti rincari energetici, vietava aumento unilaterali dei prezzi dal 10 agosto 2022 al 30 giugno 2022.

Il decreto Aiuti bis proteggeva i consumatori

Secondo l’Agcm, Enel ed Eni – sanzionate rispettivamente con 10 milioni e 5 milioni di euro – avevano applicato un aumento di prezzo a oltre 4 milioni di consumatori. Ma in modo non corretto, basandosi su clausole contrattuali che avrebbero consentito modifiche discrezionali dopo la scadenza delle offerte economiche iniziali.

Acea, invece, era stata multata per 560mila euro per aver incrementato i prezzi prima della scadenza delle condizioni contrattuali. Anche in questo caso in presunta violazione della normativa. Le condotte erano state giudicate lesive per i consumatori, che si aspettavano una protezione garantita dal decreto.

A questo punto si inserisce la decisione sulle bollette “scorrette” da parte del Tar, dopo il ricorso presentato dagli operatori. I giudici amministrativi, nella loro sentenza, si richiamano a precedenti sentenze del Consiglio di Stato e principi recepiti nel “Decreto Milleproroghe 2023“.

Bollette, la sentenza del Tar delude i consumatori perché si consideravano “protetti” dal decreto in un momento di difficoltà

Il Tar ha stabilito che l’interpretazione del “Decreto Aiuti bis” non precludeva l’aggiornamento delle condizioni economiche scadute. Purché avvenisse senza variazioni delle condizioni generali del contratto e rispettando i termini di preavviso e il diritto di recesso dell’utente. Il Tar, inoltre, ha chiarito che le offerte con prezzo bloccato per un periodo determinato non possono essere considerate automaticamente prorogate a tempo indeterminato.

La sentenza ha ribaltato le conclusioni dell’Antitrust, lasciando con l’amaro in bocca molti consumatori che avevano confidato nella protezione normativa contro gli aumenti in bolletta. Tuttavia, per il Tar, l’interpretazione della disciplina normativa non può essere considerata in contrasto con la legge, confermando la legittimità delle modifiche nei termini previsti.

Questa decisione solleva questioni sulla chiarezza delle norme e sulla loro applicazione, in un contesto di forte pressione economica per i consumatori e in cui il ruolo regolatore dell’Antitrust sembra indebolito di fronte alle interpretazioni giuridiche dei tribunali.

